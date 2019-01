Meizu sprema čak tri mobitela sa Snapdragon 855 čipom

Osnivač kineske tvrtke Meizu, Jack Wong, je na svom profilu na microblogging platformi Weibo, obznanio planove tvrtke što se tiče tržišta pametnih telefona.

Meizu bi tijekom ove godine trebao predstaviti čak tri različiti pametna telefona koja sadrže novi Qualcommov Snapdragon 855 čip. To su modeli Meizu 16s i Meizu 16s Plus koji će naslijediti prošlogodišnje Meizu 16 i Meizu 16 Plus modele. Ni jedan od ova dva mobitela neće imati notch, osnovni model imat će 6,2-inčni zaslon, a Plus model 6,5-inčni zaslon.

Treći model Meizu 16T predstavlja Meizuov ulazak na tržište gamerskih pametnih telefona. Ovaj model je još u razvoju (Meizu 16s i Meizu 16s Plus se na tržištu očekuju u svibnju) pa čak postoji i anketa putem koje korisnici mogu izabrati idealnu veličinu zaslona ovog budućeg gamerskog mobitela, a njegovo predstavljanje se očekuje tijekom godine.