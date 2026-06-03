Motorola Signature - mobitel "za znalce"

Novi Motorolin flagship donosi LTPO AMOLED ekran iznimne svjetline, robusno kućište s vojnim certifikatom i uravnotežene performanse lišene dizajnerske agresivnosti

Bug.hr srijeda, 3. lipnja 2026. u 09:49

Procjena kvalitete pametnih telefona u laboratorijskim uvjetima često se razlikuje od ponašanja uređaja na terenu, pod izravnim sunčevim svjetlom ili tijekom intenzivnog korištenja u pokretu. Motorola nastoji učvrstiti svoju poziciju na kompetitivnom tržištu visoke klase, što demonstrira i marketinškim aktivnostima poput službenog sponzorstva predstojećeg FIFA Svjetskog prvenstva 2026. Njihov najnoviji adut, Motorola Signature, fokusira se na rješavanje uobičajenih hardverskih izazova s kojima se korisnici susreću u svakodnevnom radu.

Uređaj dolazi u Pantone Martini Olive Gold varijanti, specifičnoj nijansi koja vizualno odstupa od standardnih sivih i crnih tonova prisutnih kod većine aktualnih flagshipa. Kućište je oblikovano bez napadnih detalja, zadržavajući linearne i vizualno smirene linije, što rezultira nenametljivim izgledom. S debljinom od 6,99 milimetara i masom od 186 grama, telefon prirodno leži u ruci te ne stvara zamor pri dugotrajnom jednoručnom rukovanju, što je praktično u situacijama kada su dlanovi zauzeti u pokretu.

Visoka svjetlina

Prednju stranu zauzima 6,8-inčni LTPO AMOLED panel s frekvencijom osvježavanja do 165 Hz. Glavni tehnički adut ovog ekrana je deklarirana vršna svjetlina od 6.200 nita, koja u realnim uvjetima osigurava visoku čitljivost prikaza čak i pod izravnim, jakim suncem, bez potrebe za traženjem sjene ili naginjanjem uređaja. Prikaz je podržan Dolby Vision tehnologijom i Pantone Validated certifikatom, što jamči preciznu i vjernu reprodukciju boja prilikom pregleda multimedije.

U unutrašnjosti se nalazi procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, uparen sa 16 GB radne memorije i 512 GB brze UFS 4.1 pohrane. Ova konfiguracija omogućuje glatko izvršavanje zahtjevnih zadataka, pa se istodobno pokretanje navigacije, snimanje videa, streaming i rad s pozadinskim aplikacijama odvijaju bez zadrške. Ugrađeni sustav hlađenja učinkovito drži temperaturu pod kontrolom, sprječavajući termalno prigušenje performansi (throttling) tijekom kontinuiranog opterećenja.

Autonomiju osigurava baterija kapaciteta 5.200 mAh koja koristi suvremenu silicij-ugljičnu (Si/C) anodu, što omogućuje veći energetski kapacitet u tanjem kućištu. U praksi, ovaj kapacitet pruža stabilnu cjelodnevnu autonomiju, smanjujući ovisnost o strujnoj utičnici. Podržano je 90W TurboPower žično punjenje te 50W bežično punjenje, a proces punjenja od 0 do 100% traje oko sat vremena.

Napredna optika

Stražnji modul donosi tri senzora od kojih svaki ima razlučivost od 50 MP, pokrivajući širok raspon žarišnih duljina. Glavna kamera koristi Sony LYTIA senzor s optičkom stabilizacijom slike (OIS), koji daje konzistentne rezultate s dobrim dinamičkim rasponom u uvjetima jakog kontrasta i slabijeg osvjetljenja. Periskopski telefoto objektiv s 3x optičkim zumom i do 100x digitalnim Super Zoomom olakšava kadriranje udaljenih objekata, dok ultraširoka kamera uspješno obuhvaća šire panoramske i arhitektonske kadrove. Dobivene fotografije su oštre, prirodnog kolorita i spremne za daljnju upotrebu bez obvezne naknadne softverske obrade.

Nasuprot elegantnom profilu, Motorola Signature posjeduje visoku razinu mehaničke otpornosti. Uz standardne IP68 i IP69 certifikate koji jamče otpornost na prodiranje vode pod pritiskom i prašine, uređaj je certificiran i prema vojnom standardu MIL-STD-810H. To podrazumijeva konstrukcijsku otpornost na padove na čvrste površine te izdržljivost u nepovoljnim vremenskim uvjetima, čime se potvrđuje da otpornost nije samo marketinški deklarirana nego i strukturalno implementirana.

U konačnici, Motorola Signature ne profilira se isključivo kao telefon za tehnološke entuzijaste koji prate isključivo benchmark testove. Ovo je zaokružen uređaj usmjeren na rješavanje realnih potreba korisnika: nudi visoku čitljivost ekrana na otvorenome, pouzdane kamere za brze i spontane snimke, stabilnu autonomiju te specifičan dizajn koji ga izdvaja iz generičke ponude. Za korisnike koji traže pouzdan flagship spreman za sve terenske izazove, Signature predstavlja tehnički opravdan izbor.

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