Nova Appleova ažuriranja donose Live Translation u EU i bolji multitasking na iPadu

Live Translation, opcija za prevođenje razgovora u stvarnom vremenu putem AirPodsa, novim je verzijama iOS-a i iPadOS-a napokon stigla i u EU

Apple je izdao nove verzije svojih mobilnih operativnih sustava, iOS 26.2 i iPadOS 26.2, koje donose niz manjih, ali korisnih poboljšanja, s naglaskom na povećanje produktivnosti i opcija za prilagodbu sučelja.

Na iPhoneima, iOS 26.2 donosi novu opciju koja omogućuje da se uz podsjetnik automatski aktivira i alarm, čime se smanjuje mogućnost da korisnici propuste važne obveze zabilježene u aplikaciji Reminders. Dodana je i opcija promjene prozirnosti sata na zaključanom zaslonu, kao i poboljšana funkcionalnost AirDropa.

Osim toga, aplikacija Podcasts dobila je nove značajke, iako nije jasno o čemu se točno radi, no najveća novost je da Live Translation na AirPodsima sada radi i u Europskoj uniji.

Foto: Apple

S druge strane, iPadOS 26.2 donosi dodatna poboljšanja za multitasking. Korisnici sada mogu povlačiti aplikacije iz docka, Spotlight pretraživanja i App Libraryja u različite prikaze, uključujući Slide Over, način rada koji omogućuje prikaz manje aplikacije u plutajućem prozoru iznad druge aplikacije.

Po novome se povlačenjem aplikacije skroz lijevo ili desno aktivira Slide Over, dok se povlačenjem u bočne dijelove zaslona dobiva pločasti prikaz s dvije aplikacije istovremeno, a povlačenje aplikacije u sredinu otvara se jedan prilagodljivi prozor.

Ažuriranja na iOS 26.2 i iPadOS 26.2 dostupna su već sada za preuzimanje.