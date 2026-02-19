Nestašica RAM-a mogla bi ugasiti proizvode, pa čak i cijele tvrtke

Izvršni direktor Phisona, inače vodećeg proizvođača kontrolerskih čipova za SSD-ove i flash memoriju, upozorava da bi nestašica RAM-a mogla postati puno veći problem nego što se misli

Globalna nestašica RAM-a mogla bi imati velike posljedice za tehnološku industriju, uključujući gašenje pojedinih linija proizvoda, ali i propast nekih tvrtki. Na to je u televizijskom intervjuu za tajvansku televiziju Next TV upozorio izvršni direktor Phisona, Pua Khein-Seng.

Naime, Khein-Seng ističe da bi situacija mogla postati posebno kritična u drugoj polovici 2026. godine. Ako proizvođači do tada ne nabave dovoljno RAM-a za svoje potrebe, mogli bi biti prisiljeni smanjiti ponudu svojih uređaja ili pak u potpunosti odustati od njih.

Iako je pitanje o mogućem gašenju tvrtki postavio novinar, Khein-Seng se složio da je takav scenarij moguć u slučaju dugotrajnog nedostatka komponenti. Dodao je i da očekuje promjenu ponašanja potrošača, umjesto kupnje novih uređaja, korisnici bi mogli češće popravljati one koje već imaju.