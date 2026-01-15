Nvidia gasi proizvodnju RTX-a 5070 Ti zbog nestašice memorije

Čini se da je Nvidia zaustavila proizvodnju GeForce RTX 5070 Ti GPU-a, a zbog globalne nestašice GDDR7 memorije, slična sudbina čeka i druge modele

Bug.hr četvrtak, 15. siječnja 2026. u 20:05
Ilustracija 📷 Foto: Nvidia
Ilustracija Foto: Nvidia

Prema informacijama koje je Asus podijelio s medijima, Nvidia je zaustavila proizvodnju svoje popularne mid-range grafičke kartice, GeForce RTX 5070 Ti. Ova odluka već je stvorila umjetnu nestašicu na tržištu.

Asus, kao jedan od ključnih Nvidijinih AIB partnera, naveo je da je ovaj model GPU-a praktički pri kraju svog životnog vijeka. Tvrtka je upozorila na ozbiljnu nestašicu GPU-ova, bez naznaka da bi se opskrba uskoro mogla poboljšati. Zbog toga trgovci i proizvođači ne mogu nabaviti dovoljne količine GeForce RTX-a 5070 Ti, što je već dovelo do rasta cijena i upitne buduće dostupnosti.

Posljedice nestašice GDDR7 memorije

Tiho gašenje proizvodnje uskoro će zahvatiti i GeForce RTX 5060 Ti model sa 16 GB memorije. Prema navodima iz industrije, resursi se preusmjeravaju na verziju s manjim kapacitetom, GeForce RTX 5060 Ti 8 GB. Zalihe modela sa 16 GB memorije već se smanjuju kod distributera i u maloprodaji, što se počinje odražavati i na njihovoj cijeni.

Čini se da je glavni uzrok ogromna nestašica DRAM-a u industriji, koja je pogodila čak i proizvodnju grafičke GDDR7 memorije, kako prenosi TechPowerUp. Kao rezultat toga, verzija s 8 GB ostat će dostupna dok se situacija u lancu opskrbe ne popravi.

U svakom slučaju, kupci koji su planirali kupovinu modela RTX 5070 Ti ili RTX 5060 Ti 16 GB morat će razmotriti alternative ili se pripremiti na više cijene.

 



