Ovaj luksuzni Galaxy Z Fold 4 košta preko 10.000 dolara

Ruska tvrtka koja se bavi luksuznim preinakama različitih uređaja, Caviar, predstavila je Galaxy of Heralds kolekciju koja uključuje četiri nova Galaxy Z Fold 4 modela

Samsung je početkom mjeseca počastio svoje obožavatelje novom generacijom sklopivih mobitela, među kojima se ponosno istaknuo Galaxy Z Fold 4 s početnom cijenom od 1.800 eura. Mnogi tvrde da je riječ o zaista „paprenoj“ cijeni, no ima onih kojima je to „sića“.

Međutim, tu zato uskače Caviar, ruska tvrtka koja radi luksuzne preinake različitih uređaja. Njihova najnovija kolekcija Heralds of the Galaxy (Vjesnici Galaksije), uključuje čak četiri nove inačice Galaxy Z Folda 4 čije se cijene kreću od 9.610, pa sve do 11.460 dolara.

Riječ je, naime, o mobitelima koji dolaze s umetcima od meteorita, zlatnim detaljima i telećom kožom. Drugim riječima, čisti luksuz i hedonizam. Zvijezde kolekcije svakako je Golden Meteor inačica Folda, koja sadrži čestice meteorita iz tri različita kamena – Seymchan, Muonionalusta i Diablo Canyon.

Heralds of the Galaxy kolekcija. Foto: Caviar

Svaki je fragment u potpunosti jedinstven, što znači da će svaki mobitel imati drugačiji dizajn. Za još veću ekskluzivnost, tvrtka je obećala da će napraviti samo 29 Golden Meteor inačica, a svaka će imati Caviar logotip u 24-karatnom zlatu i dodatne zlatne elemente s Double Gold galvaniziranom legurom za nakit. Početna verzija od 256 GB koštat će 11.030 dolara, dok će najjača varijanta od 512 GB biti 11.460 dolara.

Canyon Diablo verzija dolazit će s jednakim umetcima od meteorita, no neće imati zlatnih detalja. To će se, naravno, odraziti na cijenu – "samo" 10.680 dolara za inačicu od 256 GB. Nadalje, nešto manje skuplji, ali nipošto manje zanimljivi su Solar Eclipse i Black Rain inačice novog Folda, koje se mogu pohvaliti teksturiranim umetcima od teleće kože bez meteorita i zlata. Moći će ih se nabaviti po početnoj cijeni od 9.610 dolara.

Više informacija i fotografija Galaxy of the Heralds kolekcije, moguće je pronaći na službenoj stranici Caviara.