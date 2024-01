Ovo su najprodavaniji mobiteli u povijesti, zaključno s 2023. godinom

Iako posljednjih godina gledamo rivalstvo Applea i Samsunga, Nokia i dalje drži prva dva mjesta kad je riječ o najbolje prodavanim mobitelima u povijesti, i to s "običnim" i jeftinim serijama

Prošle je godine Apple bio najveći svjetski proizvođač mobitela, gledano prema IDC-jevom godišnjem izvješću o isporukama na svjetskom tržištu. Zahvaljujući prije svega izvrsnim rezultatima u posljednjem tromjesečju godine, na kraju 2023. podaci su pokazali da je najveću prodaju mobitela kroz cijelu godinu zabilježio upravo Apple. Time je s prvog mjesta svrgnut Samsung, koji je istom ljestvicom vladao još od 2010. godine. Appleu je, dakle, 2023. bila prva godina koju su uspjeli završiti kao lider u IDC-jevoj statistici.

Nokia bez premca

U skladu s time, zanimljivo je pogledati i kako Apple stoji na "vječnoj" ljestvici najprodavanijih modela mobitela. Statistiku o tome priredili su na portalu Visual Capitalist, a ona otkriva da u eri pametnih telefona i dalje nitko nije niti blizu lideru kategorije otprije dva desetljeća. Najprodavaniji mobitel u povijesti, s oko 250 milijuna isporučenih primjeraka, jest prije više od 20 godina predstavljena – Nokia 1100. Odmah iza nje slijedi njezin izravni tržišni nasljednik, Nokia 1110 iz 2006. godine, sa zabilježenih 248 milijuna prodanih primjeraka.

iPhone 6 - posljednji s utorom za slušalice

Apple se našao tek na trećem mjestu s jednim svojim modelom. To mu je omogućila serija iPhonea 6 (i 6 Plus), koja je do danas njihov najprodavaniji model. iPhone te serije pojavio se prije gotovo 10 godina, krajem 2014., pa donio novi "zaobljeni" dizajn kućišta te otvorio prostor većim ekranima, što se pokazalo kao odličan potez. Apple je prodao 222 milijuna mobitela te serije, a njihove odrednice veličine ekrana i dizajna držao na životu i u serijama 7, 8, X te 11. Naslijeđe "šestice" živi i dan-danas, jer se u ponudi i dalje može naći iPhone SE (2022), koji s njime dijeli mnogo toga.

Visual Capitalist

Top 10 najbolje prodavanih mobitela u povijesti popunjavaju samo, dakle, modeli Nokije i Applea. Samsung se nalazi tek na 11. mjestu, i to s prastarim modelom E1100, koji je prodan u oko 150 milijuna primjeraka (a opet, to mjesto dijeli s tri Nokije: 6600, 1200 i 5230). Relativno niska pozicija Samsunga može se objasniti činjenicom da su oni kroz godine imali daleko veći broj modela od ostalih konkurenata na ovoj ljestvici, pa je tek jedan od njih "iskočio" u prodajnim rezultatima. Sveukupno gledano, pak, Samsungu je kao marci svakako mjesto pri vrhu. Za kraj, 15. mjesto ljestvice pojedinačnih modela rezervirano je opet za iPhone, i to generaciju 5.

Najprodavaniji mobiteli u povijesti Rang Model Prodanih komada (u milijunima) 1. Nokia 1100 250 2. Nokia 1110 248 3. iPhone 6/6 Plus 222 4. Nokia 105 Series 200 5. iPhone 6S/6S Plus 174 6. iPhone 5s 165 7. Nokia 3210 161 8. iPhone 7/7 Plus 160

Najprodavaniji trenutačno

Završimo ovaj pregled povratkom na aktualno stanje. Pred nama je, smatraju u već citiranom IDC-u, vrlo uzbudljivo vrijeme kad je riječ o tržištu mobitela. Konkurencija na vrhu je sve intenzivnija, i to ne samo između Applea i ostalih proizvođača okrenutih Androidu. I unutar Android ekosustava događaju se pomaci, Huawei se vraća kao bitan igrač u Kini, marke kao što su OnePlus, Honor, pa i Google, lansiraju vrlo konkurentne uređaje niskih cijena premium segmenta, a pojavljuju se i neki novi trendovi. Sklopivi mobiteli i najave različitih AI mogućnosti u uređajima sve više dobivaju na važnosti, pa će stoga godina pred nama biti vrlo zanimljiva, njihov je zaključak.