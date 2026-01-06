I na skijalištu će vam biti korisni ovi roaming savjeti, bili u EU ili izvan nje

Bez obzira jeste li već otišli na skijanje ili tek planirate korisno je znati koliko zaista gigabajta imate na raspolaganju u roamingu

Velika je šansa da ste u ovom trenutku već na skijalištu ili se u sljedećim danima siječnja planirate zaputiti prema nekoj od destinacija koje su smještene unutar Europske unije ili izvan nje. Iako je pojam roaminga u EU demistificiran još od sredine 2017. godine ipak i dalje treba pripaziti na potrošnju jer neograničena tarifa u Hrvatskoj ne znači automatski i neograničeno korištenje interneta u inozemstvu.

Važno - EU roaming ima svoja ograničenja

Primjena pravila EU roaminga “Roam Like at Home” u praksi znači da svoj mobilni internet u EU (kao i razgovore i SMS poruke) možete koristiti bez dodatnih troškova samo do određene, fer granice pa ako vaša tarifa nema ograničenja u Hrvatskoj u roamingu možete računati na ograničenje, ovisno o tarifi i telekom operatoru kojeg koristite.

Na primjer: ako vaša mjesečna tarifa sadrži 57 GB možete u roamingu potrošiti 29 GB, nakon čega će vam se sljedeći megabajti početi naplaćivati. Dvije najpoznatije domaće tarife s neograničenim internetom dopuštaju najviše do 42 odnosno 46 besplatnih gigabajta u roamingu.

Nije to malo, ali pazite da se ne razigrate cjelonoćnim streamingom ili softverskim updateom koji može pojesti veći broj gigabajta. Provjerite jesu li ažuriranje operativnog sustava pametnog telefona i mobilnih aplikacija podešeni na samo Wi-Fi.

Postavljanje limita potrošnje

Pozivom svojem telekom operatoru možete postaviti limit potrošnje u eurima, kako ne bi bilo iznenadnih troškova na računu u veljači jer se nakon prekoračenja praga (roaming limita) naplaćuje dodatna naknada u iznosu od 1,37 EUR/GB te 0,0237 EUR/min odlaznih razgovora i 0,0025 EUR/min za dolazne pozive. Krene li bilo kakva naplata trebali biste odmah o tome biti obaviješteni SMS porukom.

Tijekom vožnje automobilom vjerojatno ćete koristiti Google Karte ili neku drugu aplikaciju. Ako ste već preuzeli offline karte tada ste sigurni da neće biti dodatnih troškova, što je odlična ideja, ali ima to i negativnu stranu – nećete imati aktualne prometne informacije i zastoje pa bi vas to moglo koštati stajanja u koloni ili povratku s rute koja je zakrčena snijegom.

Dok ste u EU roamingu slobodno nazovite sve prijatelje iz te ili neke druge EU zemlje jer vas odlazni pozivi neće ništa koštati, za razliku od pozivanja tih brojeva iz Hrvatske. Da, malo je to nelogično, ali pravilo je takvo.

Iskoristite 60 sekundi, ako ste se već javili

Neće vas u EU ništa koštati niti dolazni pozivi, ali ako posjećujete dijelove Bosne, Srbije ili idete u Švicarsku tada se nemojte javljati na nepotrebne pozive jer ćete ih platiti. Ako se već i javite vjerojatno ćete odmah platiti cijelu minutu razgovora pa ne vrijedi prekidati razgovor nakon 5 sekundi.

Budite oprezni s telefonskom sekretaricom, ako je aktivna, jer odbijanje poziva u susjednim ne-EU zemljama znači da će vam se poziv ipak naplatiti do sekretarice, jer ćete ga tako preusmjeriti. Razmislite o isključivanju sekretarice, dok ste na skijanju u nekoj ne-EU zemlji.

Podijelite lokaciju, ako ste u EU

Idete li u osvajanje brda ili se krećete kroz šumu u aplikaciji Google Maps (ili WhatsApp) možete podijeliti svoju lokaciju s drugim osobama tako da ćete ostaviti trag ili zapis gdje se nalazite, ako vas krenu tražiti, odnosno gdje ste posljednji put imali signal i prije nego li se potrošila baterija. Druga osoba će u Google Kartama vidjeti ne samo vašu lokaciju nego i koliko vam je još preostalo baterije. Druge podatke o vama neće imati.

Kako biste koristili mobilni internet u inozemstvu podrazumijeva se da ste u postavkama telefona uključili podatkovni roaming i odabrali automatsko pretraživanje mreža (možete postaviti i na ručno, ali nije praktično u predjelima gdje nema stabilnog signala mobilne mreže). Živite li u pograničnoj zoni s BiH ili Srbijom po povratku isključite podatkovni roaming, a mreže možete podesiti na ručni način.

Isključite lokacijske usluge, ako niste u EU

Ako idete u Švicarsku ili susjedne BiH i Srbiju, a tamo ne želite koristiti mobilni internet nego samo Wi-Fi, kako biste izbjegli bilo kakvu mogućnost dodatne naplate preporučuje se isključiti i lokacijske usluge jer i one mogu u manjoj mjeri koristiti podatkovni promet. Naravno, podatkovni roaming obavezno mora biti isključen, nemojte čekati ulazak u pograničnu zonu.

Planirate li nekoga nazvati u Hrvatsku, a broj je u vašem imeniku spremljen u formatu 0912345678 tada nećete uspjeti ostvariti odlazni poziv pa broju dodajte predbroj +385 ili 00385 (+385912345678 ili 00385912345678). Neki modeli telefona će vam prije poziva ipak ponuditi dodavanje predbroja, ali pripazite jer će se na ekranu pojaviti opcije pozivanja tog broja s predbrojem zemlje u kojoj boravite ili s hrvatskim predbrojem.

RSC

Unatrag nekoliko godina sve više pametnih telefona koristi RCS poruke koje omogućuju slanje privitaka, slično kao WhatsApp poruke, a možete u realnom vremenu vidjeti i kada druga osoba piše poruku na svojem telefonu pa ako nemate Wi-Fi ili uključen podatkovni internet u roamingu tada se takva SMS poruka neće poslati.

U RCS postavkama SMS poruka odaberite automatsko ponovno slanje (resend) poruke kao obična SMS poruka, za situacije kada nemate dostupan internet ili Wi-Fi. Provjerite i preuzimaju li se MMS poruke automatski u roamingu, što može dovesti do većih troškova u ne-EU zemljama.

Ponesite sa sobom power bank ili prijenosnu bateriju jer će baterija pametnog telefona pri 0°C izgubiti 20 do 30 % svoje efikasnosti u usporedbi s normalnom temperaturom dok će pri -5°C gubitak biti 30 do 50 posto kapaciteta. U postavkama većine telefona nudi se opcija rada s rukavicama pa ju svakako aktivirajte prije odlaska na skijašku stazu ili u šetnju.