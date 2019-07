Početna cijena serije Galaxy Note10 bit će 999 eura

Kako se približava datum kada će Samsung predstaviti novu seriju mobilnih uređaja Galaxy Note10 tako pristiže i sve više novih informacija. Kako smo prošlih mjeseci doznali gotovo sve što se o hardveru doznati moglo, izvori su se okrenuli na drugu stranu – cijenama.

Korejski izvor (Yonhap New Agency) tvrdi kako je doznao početne cijene koje će Galaxy Note10 i Galaxy Note10+ imati na europskom tržištu. Kako se i očekivalo, cijene će biti visoke. Najpovoljniji model bit će Galaxy Note10 za kojeg će biti potrebno izdvojiti 999 eura, no to je samo preporučena cijena od strane proizvođača, dok će konačna biti viša.

Veći, Galaxy Note10+ prema izvoru imat će početnu, također tek preporučenu, cijenu od 1.149 eura. Kao utješna nagrada stiže podatak kako će oba osnovna modela imati minimalno 256 GB skladišnog prostora.

Pojavila se i glasina kako će Samsung na domaćem tržištu (Južna Koreja) oba modela nuditi isključivo u 5G inačici. Samsung se na ovakav potez odlučio zbog visoke stope usvajanja 5G mreža u Južnoj Koreji. Sredinom lipnja u Južnoj Koreji je bilo milijun 5G pretplatnika, a procjenjuje se kako će ih do kraja ove godine biti između 3 i 4 milijuna. Na ostalim tržištima uz 5G bit će moguće kupiti i klasični 4G model.

Službeno predstavljanje nove serije najavljeno je za 7. kolovoz 2019, prve prednarudžbe trebale bi biti moguće od 9. kolovoza, a prve isporuke bi trebale krenuti od 23. kolovoza. 2019.