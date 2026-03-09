Poco najavio predstavljanje serije X8 Pro

Poco će sljedećeg utorka predstaviti novu seriju mobitela koja bi, prema svemu sudeći, trebala sadržavati dva modela, Poco X8 Pro i Poco X8 Pro Max

Matej Markovinović ponedjeljak, 9. ožujka 2026. u 19:52
Prošlogodišnji Poco X7 Pro 📷 Foto: Xiaomi
Poco je službeno potvrdio datum predstavljanja nove serije Poco X8 Pro, čije će lansiranje biti održano 17. ožujka u 20 sati po pekinškom, odnosno u 13 sati po našem vremenu.

Iako tvrtka još nije izravno potvrdila nazive svih uređaja, promotivni slogan „Speed to the max“ (brzina na najjače) upućuje na to da bi uz standardni Poco X8 Pro trebao stići i Poco X8 Pro Max. Time se u velikoj mjeri potvrđuju ranije glasine koje su sugerirale da će linija uključivati upravo ta dva modela.

Prema dosadašnjim neslužbenim informacijama, Poco X8 Pro mogao bi biti preimenovana verzija kineskog Redmija Turbo 5, ali s nešto manjom baterijom kapaciteta 6.500 mAh. S druge strane, Poco X8 Pro Max navodno će se temeljiti na modelu Redmi Turbo 5 Max, koji bi trebao imati znatno veću bateriju od čak 8.500 mAh.

Ako se te informacije pokažu točnima, Poco X8 Pro Max mogao bi se svrstati među mobitele s najvećim kapacitetom baterije na tržištu. U svakom slučaju, sve detalje ćemo saznati već 17. ožujka.

