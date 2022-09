Qualcomm predstavio Snapdragon 6 Gen 1 i Snapdragon 4 Gen 1

Qualcomm je ovoga tjedna predstavio dva nova SoC-a za mobitele. Riječ je o 4-nanometarskom Snapdragonu 6 Gen 1 za mobitele srednje klase te 5-nanometarskom Snapdragonu 4 Gen 1 za entry-level uređaje.

Potpune specifikacije CPU-a trenutno nisu poznate, no poznato je da će glavne jezgre Snapdragona 6 Gen 1 ići do 2,2 GHz, dok će na slabijem Snapdragonu 4 Gen 1 biti ograničene na 2,0 GHz. Qualcomm nije podijelio koji su GPU koristili, no rekli su da će oba SoC-a imati osam jezgri

Tvrtka, naime, obećava da Snapdragon 6 Gen 1 nudi povećanje grafičkih performansi od 35 posto, kao i 40-postotni skok u računalnim performansama. S druge strane, Snapdragon 4 Gen 1 trebao bi pružiti 15 posto brži CPU i 10 posto snažniji GPU. Qualcomm nije točno naveo koje SoC-ove koristi za referencu, ali pretpostavlja se da je riječ o prethodnim modelima iz iste serije.

Kako prenosi GSM Arena, Snapdragon 6 Gen 1 ima 12-bitni Spectra Triple ISP koji podržava izvorno snimanje HDR fotografija i videozapisa te 200-megapikselne kamere. Osim toga, SoC koristi i 7. generaciju Qualcomm AI Enginea, koji pomaže s bokeh efektom i optimizacijom performansi i energije.

Snapdragon 4 Gen 1 također koristi Qualcomm AI Engine, ali ne najnoviju generaciju. Uz to, podržava i 120-hercne FHD+ zaslone te kamere od 108 MP. Oba SoC-a imaju podršku za 5G mrežu, no Snapdragon 6 Gen 1 podržava i Wi-Fi 6E.

Prvi mobiteli pogonjeni Snapdragonom 6 Gen 1 pojavit će se na tržištu u prvom kvartalu 2023. godine, dok bi korisnici trebali vidjeti Snapdragon 4 Gen 1 već krajem ovog mjeseca.