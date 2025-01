Realme 14 Pro i 14 Pro+ prvi su mobiteli na svijetu koji mijenjaju boju ovisno o temperaturi

SPECIFIKACIJE Ekran Realme 14 Pro: 6,7" AMOLED (1080 x 2412 piksela, 20:9, ~394 PPI), 120 Hz

Realme 14 Pro+: 6,7” Super Retina XDR OLED (1.290 x 2.796, 19.5:9, ~460 PPI), 60 Hz Čip Realme 14 Pro: MediaTek Dimensity 7300

Realme 14 Pro+: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 RAM / Memorija Realme 14 Pro: do 8 GB RAM / 256 GB

Realme 14 Pro+: do 12 GB RAM / 512 GB Stražnje kamere Realme 14 Pro: 50 MP (f/1.8, 26mm, PDAF, OIS) + 8 MP ultraširoka (f/2.2, 16mm, 112°)

Realme 14 Pro+: 50 MP (f/1.8, 24mm, PDAF, OIS) + 50 MP periskopska telefoto (f/2.7, 73mm, PDAF, OIS, 3x optički zoom) + 8 MP ultraširoka (f/2.2, 16mm, 112°) Prednja kamera Realme 14 Pro: 16 MP

Realme 14 Pro+: 32 MP Povezivost GSM / CDMA / HSPA / LTE / EVDO / Wi-Fi 802.11 / Bluetooth 5.3 Baterija 6.000 mAh (45W ili 80W) Konektor za slušalice Ne Vrsta USB konektora USB-C Dimenzije i masa Realme 14 Pro: 162.8 x 74.9 x 7.6 mm / 179 g

Realme 14 Pro+: 163.5 x 77.3 x 8 mm / 194 g Operacijski sustav Android 15, Realme UI 6.0 Datum predstavljanja 16. siječnja 2025.

Serija mobitela Realme 14 Pro predstavljena je ovoga tjedna za međunarodna tržišta, među kojima je i europsko. Radi se, naime, o seriji mobitela koja sadržava modele Realme 14 Pro i 14 Pro+, a koja će se svidjeti onima koji traže mobitel srednjeg ranga s atraktivnim dizajnom u prvom planu.

Što se tiče razlika između tih modela, njih zapravo nema mnogo. Realme 14 Pro+ ima 6,83-inčni AMOLED zaslon, dok 14 Pro ima nešto manji, 6,77-inčni. Oba modela nude frekvenciju osvježavanja do 120 Hz, rezoluciju veću od 1080p te imaju ugrađeni čitač otiska prsta ispod zaslona. Skuplji model, Pro+ ima prednju kameru od 32 MP, dok jeftiniji Pro ima 16-megapikselnu kameru.

No, najvažnija razlika je u SoC-u koji ih pogoni. Realme 14 Pro+ ima Qualcommov Snapdragon 7s Gen 3, vjerojatno jedan od najboljih SoC-ova srednjeg ranga trenutno na tržištu, koji je u ovom slučaju uparen s do 12 GB RAM-a i čak 512 GB interne memorije. S druge strane, Realme 14 Pro pogoni nešto stariji MediaTekov Dimensity 7300 s 8 GB RAM-a i do 256 GB prostora za pohranu. Treba napomenuti da u trenutku pisanja ovog teksta točne memorijske konfiguracije za Europu još nisu dostupne.

Realme 14 Pro

Na stražnjoj strani ovih mobitela nalazi se veliki, okrugli sustav kamera koji se svakako ističe svojim dizajnom s tri bljeskalice. Realme 14 Pro+ ima glavnu kameru s 50-megapikselnim Sonyjevim senzorom IMX896 veličine 1/1,56 inča i optičkom stabilizacijom slike (OIS). Uz njega je i 50-megapikselni periskopski telefoto senzor Sony IMX882 s 3x optičkim i 120x digitalnim zumom, što se ne viđa tako često u ovom rangu te 8-megapikselna ultraširoka kamera.

Suprotno tome, Realme 14 Pro naizgled ima tri kamere, ali su samo dvije funkcionalne. Dakle, jedna je samo tu iz kozmetičke svrhe kako bi se postigao svojevrsni balans u dizajnu. Glavna kamera mu ima Sonyjev IMX882 senzor od 50 MP s OIS-om, a tu je i ultraširoka kamera od 8 MP. Iako se možda čini neobično da ovaj mobitel ima samo dvije kamere, to je, prema našem mišljenju, bolje rješenje nego da se „navrat-nanos“ stavlja najčešće beskorisni makro senzor.

Međutim, dizajn sustava kamera nije jedina stvar koja vizualno ističe ovaj mobitel. Realme 14 Pro i Pro+ mogu se kupiti u boji Pearl White koja reagira na promjenu temperature. To čini ove mobitele prvima na svijetu koji mijenjanju boji ovisno o temperaturi, prelazeći iz bijele u plavu kada ona padne ispod 16 stupnjeva Celzija.

Što se tiče baterije, oba modela dolaze s baterijom kapaciteta 6.000 mAh. Realme 14 Pro podržava 45-vatno žično punjenje, dok 14 Pro+ podržava nešto brže, 80-vatno punjenje. Kineski proizvođač jamči da će kapacitet baterije biti 80 posto čak i nakon četiri godine upotrebe, što prema njihovim tvrdnjama predstavlja 1.600 ciklusa punjenja.

Cijena ovih mobitela u Europi još nije poznata.