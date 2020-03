Redmi K30 Pro stiže 24. ožujka

Redmi će za koji dan konačno predstaviti telefone Redmi K30 Pro. Kažemo, tj. pišemo konačno, jer je se očekivalo kako će navedeni telefon biti predstavljen još početkom mjeseca, točnije 3. ožujka 2020. No, kako se pokazalo, na reklamnom plakatu je bio ispisan samo mjesec predstavljanja, a ne i kako se mislilo i dan.

No što je tu je, Redmi K30 Pro stiže kojih dvadesetak dana kasnije, no bolje ikad nego nikad. Do sada ima dosta poznatih detalja o telefonu. Zna se kako se temelji na Snapdragonu 865, Qualcommovom trenutno najnovijem i najmoćnijem čipu za mobilne uređaje, kako podržava 5G mreže, te kako će jedna od kamera imati razlučivost od 64 MP.

Ususret predstavljanju stiglo je i par novih informacija o uređaju. Redmijev Wang Teng (Product Manager) objavio je dva kraća video zapisa u kojima se uspoređuju performanse u odnosu na Honorov V30 Pro. Samim time jasno je na kojeg oponenta ciljaju Redmijevci. U jednom videu pomoću benchmarka AnTuTu pokazuju sirove performanse uređaja, a u drugom u kojem se koristi Androbench brzinu interne, UFS 3.1, memorije.

AnTuTu je pokazao kako je Redmi K30 Pro ostvario znatno veći broj bodova čime se sugerira kako je Redmi K30 Pro znatno bolji od Honorovog telefona V30 Pro. Redmijev telefon osvojio je 610.296 bodova, a Honorov 489.605 bodova, odnosno Redmijev bježi Honorovom za 120.691 bodova.

Telefon Brzina čitanja Vrsta memorije Brzina pisanja Redmi K30 Pro 1.752,56 MB/s UFS 3.1 745,86 MB/s Honor V30 Pro 1.617,75 MB/s UFS 3.0 215,19 MB/s

Drugi test, Androbench, bazirao se na testiranje brzine interne memorije. Ova stavka je također bitna, pogotovo kod modela s većom količinom podatkovnog prostora, jer što je brzina zapisivanja veća to će se i brže prebaciti podaci na telefon, a snimanje videa visoke kvalitete bit će fluidnije. Inače, Redmi K30 Pro koristi UFS 3.1, a Honor V30 Pro UFS 3.0 memoriju. Iako je brojčana razlika u njihovom nazivu manja, razlike u performansama su osjetne kao što možete vidjeti u priloženoj tablici.

Nadalje, u odnosu na Redmi K30 koji je predstavljen početkom godine, njegova Pro inačica imat će veću bateriju. Podsjetimo, kapacitet baterije kod standardnog modela je 4.500 mAh, a kod K30 Pro bit će 4.700 mAh. Također Redmi je pripremio i poboljšanja na polju tehnologije brzog punjenja koja će ovog puta umjesto 27W biti 33W.

Iz službenog rendera vidljivo je kako će Redmi K30 Pro imati i četiri stražnje kamere koje će se nalaziti unutar okruglog otoka. Također vidljivo je kako će se zadržati pop-up mehanizam za selfie kameru, ali i stariji 3,5-milimetarski audio port za slušalice.