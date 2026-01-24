Samsung će najnaprednije OLED zaslone isporučivati Appleu

Dok će nadolazeći modeli Galaxyja S26 koristiti zaslone kao i prethodnici, Samsung će za nove modele iPhonea isporučiti svoje najnaprednije zaslone

Prema novim glasinama iz Kine, Samsung će svoje najnaprednije zaslone isporučivati Appleu, dok će njihovi nadolazeći Galaxyja S26 koristiti prošlogodišnju tehnologiju. Radi se, navodno, o znatno svjetlijim zaslonima koje BOE jednostavno ne može isporučiti, stoga se Apple odlučio u potpunosti okrenuti Samsungu.

Takav razvoj događaja uklapa se u ranija izvješća prema kojima će iPhone 18 Pro i iPhone 18 Pro Max koristiti napredne LTPO+ OLED panele, tehnologiju koju trenutačno mogu isporučiti samo Samsung i LG.

Kao što smo već pisali prije nekoliko dana, LTPO+ zasloni donijeli bi iPhoneima veću svjetlinu i bolju energetsku učinkovitost. Također, omogućili bi i dodatne dizajnerske promjene pa se već spominje postavljanje IR skenera za Face ID ispod samog zaslona, kao i skrivanje prednje kamere.

Ako se to pokaže točnim, iPhone 18 Pro i iPhone 18 Pro Max mogli bi imati do sada najčišći i najjednostavniji dizajn s prednje strane.