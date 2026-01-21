iPhone 18 Pro i 18 Pro Max će imati naprednije zaslone

Novi LTPO+ OLED zasloni trebali bi omogućiti i skrivanje Face ID senzora i prednje kamere ispod zaslona, što će dodatno 'počistiti' prednju stranu mobitela

Apple planira u nadolazeći iPhone 18 Pro i iPhone 18 Pro Max ugraditi napredne LTPO+ OLED zaslone, navode izvori iz opskrbnog lanca za korejski ETNews.

Riječ je o tehnologiji koja bi, osim veće energetske učinkovitosti u odnosu na dosadašnje LTPO panele, omogućila Appleu i dodatne dizajnerske promjene. Konkretnije, LTPO+ OLED zasloni navodno omogućuju postavljanje IR skenera za Face ID ispod samog zaslona, čime bi se dodatno smanjila potreba za vidljivim izrezima na prednjoj strani uređaja.

Štoviše, izvori navode da Apple ozbiljno razmatra i premještanje prednje kamere ispod zaslona, nešto što je bio kratkotrajni trend među proizvođačima mobitela prije nekoliko godina. Ako se to pokaže točnim, iPhone 18 Pro i iPhone 18 Pro Max mogli bi imati do sada najčišći i najjednostavniji dizajn s prednje strane.

Zanimljivo je i to što bi ova odluka mogla utjecati na Appleov opskrbni lanac. Naime, LTPO+ OLED panele trenutno mogu proizvoditi samo Samsung i LG, dok bi kineski BOE, prema istim izvorima, mogao ispasti iz proizvodnje zaslona za Pro modele. BOE bi, međutim, i dalje mogao ostati dobavljač zaslona za obične modele iPhonea.

Više informacija bit će poznato u narednim mjesecima.