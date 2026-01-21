iPhone 18 Pro i 18 Pro Max će imati naprednije zaslone

Novi LTPO+ OLED zasloni trebali bi omogućiti i skrivanje Face ID senzora i prednje kamere ispod zaslona, što će dodatno 'počistiti' prednju stranu mobitela

Matej Markovinović srijeda, 21. siječnja 2026. u 14:30
📷 Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Apple planira u nadolazeći iPhone 18 Pro i iPhone 18 Pro Max ugraditi napredne LTPO+ OLED zaslone, navode izvori iz opskrbnog lanca za korejski ETNews.

Riječ je o tehnologiji koja bi, osim veće energetske učinkovitosti u odnosu na dosadašnje LTPO panele, omogućila Appleu i dodatne dizajnerske promjene. Konkretnije, LTPO+ OLED zasloni navodno omogućuju postavljanje IR skenera za Face ID ispod samog zaslona, čime bi se dodatno smanjila potreba za vidljivim izrezima na prednjoj strani uređaja.

Štoviše, izvori navode da Apple ozbiljno razmatra i premještanje prednje kamere ispod zaslona, nešto što je bio kratkotrajni trend među proizvođačima mobitela prije nekoliko godina. Ako se to pokaže točnim, iPhone 18 Pro i iPhone 18 Pro Max mogli bi imati do sada najčišći i najjednostavniji dizajn s prednje strane.

Zanimljivo je i to što bi ova odluka mogla utjecati na Appleov opskrbni lanac. Naime, LTPO+ OLED panele trenutno mogu proizvoditi samo Samsung i LG, dok bi kineski BOE, prema istim izvorima, mogao ispasti iz proizvodnje zaslona za Pro modele. BOE bi, međutim, i dalje mogao ostati dobavljač zaslona za obične modele iPhonea.

Više informacija bit će poznato u narednim mjesecima.

 



Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Floorstander impresivnih performansi.

Akcija

MARTIN LOGAN Motion Foundation F1

Frekvencijski raspon: 41Hz–23kHz; osjetljivost: 92dB; impedancija: 4Ω; preporučena snaga pojačala: 15–200W; 3-stazni sustav; visokotonac Folded Motion Gen2; srednjetonac 5,5”; 3× bas 5,5”; masa: 21,1kg

1.529 € 2.049 € Akcija

Pravi audiofilski zvučnik.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

Tip: 2-smjerni bas-refleks monitor; frekvencijski odziv: 40Hz–25kHz; impedancija: 8Ω; osjetljivost: 86dB; maksimalna snaga: 100W; woofer: 5” Falcon B110; tweeter: 25mm soft dome (SEAS); masa: 7,5kg po komadu

2.001 € 2.599 € Akcija

Nova generacija valovoda.

Akcija

JBL Stage 240B

Tip: bookshelf zvučnici; frekvencijski raspon: 53Hz–25kHz; osjetljivost: 85dB; impedancija: 6Ω; preporučena snaga pojačala: 20–125W; woofer: 4,5” Polycellulose; tweeter: 25mm aluminijski; HDI waveguide; bas-refleks; masa: 4,6kg po komadu

279 € 399 € Akcija

Uključena Pick it MM E zvučnica

PRO-JECT E1.2, , PICK IT, MM

Gramofon s elektroničkom promjenom brzine 33/45 o/min i remenskim pogonom, omjer signal/šum 65 dB, wow & flutter do ±0,23 %, ručka 218,5 mm / 7 g, potrošnja 4,5 W,

329 € Kupi

Spaja bezvremenski dizajn s vrhunskom akustičnom tehnologijom.

KEF Coda W Dark Titanium

Podržava Bluetooth 5.4 s aptX Adaptive i aptX Lossless, ima phono ulaz za gramofon, USB-C, AUX ulaz te izlaz za subwoofer, što omogućuje jednostavno proširenje sustava. Bilo da slušate streaming, vinil, s računala ili TV, sve se spaja izravno na zvučnike.

899 € Kupi

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi