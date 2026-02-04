Samsung očekuje da će novi Fold po prvi puta nadmašiti Flip po prodaji

Iako tehnološki napredniji, Fold modeli prodavali su se slabije od Flipova, ponajviše zbog visoke cijene. Samsung sada smatra da će s novim modelima biti drugačije

Matej Markovinović srijeda, 4. veljače 2026. u 16:05
Galaxy Z Fold 7 i Flip 7 📷 Foto: Samsung
Samsung bi ove godine mogao promijeniti dosadašnji „odnos snaga“ unutar svoje ponude sklopivih mobitela. Prema informacijama koje je objavio poznati leaker Ice Universe, južnokorejski proizvođač očekuje da će Galaxy Z Fold 8 po prvi puta prodajno nadmašiti povoljniji Galaxy Z Flip 8.

Naime, Samsung za ovu godinu planira proizvesti oko 3,5 milijuna primjeraka Galaxyja Z Folda 8, dok bi proizvodnja Galaxyja Z Flipa 8 trebala iznositi između 2,5 i 3 milijuna jedinica. Upravo je iz takvih proizvodnih ciljeva moguće zaključiti da Samsung očekuje veći interes kupaca za novi Fold.

U ove brojke navodno nije uključen novi preklopni model većeg formata, za sada poznat pod radnim nazivom Galaxy Wide Fold, za koji se spominje proizvodni cilj od oko milijun primjeraka, a koji bi trebao direktno konkurirati nadolazećem iPhone Foldu.

No, unatoč ovim informacijama, valja naglasiti da je riječ isključivo o procjenama proizvodnje, a ne stvarnoj prodaji pa će tek tržište pokazati hoće li se Samsungova očekivanja ostvariti. Novi Samsungovi sklopivi mobiteli očekuju se tek na ljeto.

 

