Ovako će izgledati Galaxy S26 Ultra u novoj ljubičastoj boji

Dok je sada u modi narančasta boja koju je prvo 'isfurao' iPhone 17 Pro, Samsung se za Galaxy S26 Ultru odlučio na tamniju ljubičastu nijansu

Samsung bi trebao predstaviti novu seriju flagship mobitela za otprilike tri tjedna, a uoči tog događanja, na društvenim je mrežama osvanuo službeni poster koji prikazuje Galaxy S26 Ultru u novoj ljubičastoj boji zvanoj – Cobalt Violet.

Na posteru je odmah vidljiva stražnja i desna bočna strana mobitela, kao i redizajnirani sustav kamere koji dizajnom podsjeća na onaj sa sklopivog Z Folda 7. Prikazan je i stylus, S Pen, ali u crnoj boji koja se ne podudara s bojom kućišta, što kod prijašnjih Samsungovih Ultri nije bio slučaj.

Sada kada smo vidjeli kako će Galaxy S26 Ultra izgledati, valjalo bi nešto reći i o specifikacijama. Navodi se da će imati 6,9-inčni Dynamic AMOLED zaslon QHD+ rezolucije s prilagodljivom frekvencijom osvježavanja koja ide do 120 Hz, a sve bi trebao pogoniti Qualcommov Snapdragon 8 Elite Gen 5 uz bateriju kapaciteta 5.000 mAh i podršku za 60-vatno žično punjenje.

Kad je riječ o kamerama, Samsungova nova Ultra navodno donosi glavnu kameru od 200 MP (ISOCELL HP2) s otvorom blende f/1.4, 50-megapikselnu ultraširoku kameru (Samsung JN3), 50-megapikselnu periskopsku telefoto kameru (IMX854) s 5x optičkim zumom te dodatnu telefoto kameru od 10 MP s 3x optičkim zumom.

Prema ovome, vidljivo je da Galaxy S26 Ultra ne donosi veliku hardversku nadogradnju kamera u odnosu na prethodni model. Ključna razlika je širi otvor blende f/1.4 na glavnoj kameri, koji bi trebao pružati nešto bolje rezultate u slabijim svjetlosnim uvjetima, dok su ultraširoka i obje telefoto kamere nepromijenjene.