Ovako će izgledati Galaxy S26 Ultra u novoj ljubičastoj boji

Dok je sada u modi narančasta boja koju je prvo 'isfurao' iPhone 17 Pro, Samsung se za Galaxy S26 Ultru odlučio na tamniju ljubičastu nijansu

Matej Markovinović utorak, 3. veljače 2026. u 06:30

Samsung bi trebao predstaviti novu seriju flagship mobitela za otprilike tri tjedna, a uoči tog događanja, na društvenim je mrežama osvanuo službeni poster koji prikazuje Galaxy S26 Ultru u novoj ljubičastoj boji zvanoj – Cobalt Violet.

Na posteru je odmah vidljiva stražnja i desna bočna strana mobitela, kao i redizajnirani sustav kamere koji dizajnom podsjeća na onaj sa sklopivog Z Folda 7. Prikazan je i stylus, S Pen, ali u crnoj boji koja se ne podudara s bojom kućišta, što kod prijašnjih Samsungovih Ultri nije bio slučaj.

Sada kada smo vidjeli kako će Galaxy S26 Ultra izgledati, valjalo bi nešto reći i o specifikacijama. Navodi se da će imati 6,9-inčni Dynamic AMOLED zaslon QHD+ rezolucije s prilagodljivom frekvencijom osvježavanja koja ide do 120 Hz, a sve bi trebao pogoniti Qualcommov Snapdragon 8 Elite Gen 5 uz bateriju kapaciteta 5.000 mAh i podršku za 60-vatno žično punjenje.

Kad je riječ o kamerama, Samsungova nova Ultra navodno donosi glavnu kameru od 200 MP (ISOCELL HP2) s otvorom blende f/1.4, 50-megapikselnu ultraširoku kameru (Samsung JN3), 50-megapikselnu periskopsku telefoto kameru (IMX854) s 5x optičkim zumom te dodatnu telefoto kameru od 10 MP s 3x optičkim zumom.

Prema ovome, vidljivo je da Galaxy S26 Ultra ne donosi veliku hardversku nadogradnju kamera u odnosu na prethodni model. Ključna razlika je širi otvor blende f/1.4 na glavnoj kameri, koji bi trebao pružati nešto bolje rezultate u slabijim svjetlosnim uvjetima, dok su ultraširoka i obje telefoto kamere nepromijenjene.

 

