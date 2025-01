Samsung radi na robusnom mobitelu koji će koristiti Snapdragon 7s Gen 3

Samsungovi mobiteli iz robusne linije XCover nisu se u prošlosti proslavili performansama, ali bi se to uskoro moglo promijeniti zahvaljujući nadolazećem XCoveru 7 Pro

Samsung je početkom prošle godine predstavio Galaxy XCover 7, robusni mobitel namijenjen nišnoj skupini korisnika. Radi se, naime, o mobitelu koji može biti uronjen u vodu 35 minuta, izdržati padove visine 1,5 metra te koji ima vojni MIL-STD-810H certifikat izdržljivosti. Sva se ta izdržljivost može dobiti zahvaljujući kućištu debelom preko 10 milimetara težine gotovo 250 grama.

Iako XCover 7 uistinu je mobitel koji zadovoljava potrebe onoga koji traže robusni uređaj, činjenica je da su mu specifikacije relativno slabe s MediaTekovim Dimensity 6100+ SoC-om i do 6 GB RAM-a, ali bi se to moglo uskoro promijeniti. Kako doznaje Android Authority, Samsung će uskoro predstaviti Galaxy XCover 7 Pro koji će koristiti Qualcommov Snapdragon 7s Gen 3.

Riječ je o 4-nanometarskom SoC-u kojeg je Qualcomm predstavio prošloga ljeta, a koji je nedavno stigao u Europu sa serijom mobitela Redmi Note 14. Snapdragon 7s Gen 3 ima CPU s jednom glavnom jezgrom takta do 2,5 GHz, tri jezgre za performanse takta do 2,4 GHz te četiri učinkovite jezgre s taktom do 1,8 GHz.

SoC podržava do 16 GB RAM-a i UFS 3.1 pohranu, a također donosi generativne AI mogućnosti zahvaljujući nadograđenom NPU-u, osobito u pogledu fotografije i videozapisa. Ostatak specifikacija Galaxy XCovera 7 Pro trenutno nije poznat, ali će zasigurno imati neki od IP certifikata otpornosti na vodu i prašinu, kao i vojni certifikat robusnosti MIL-STD-810H.