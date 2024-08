Snapdragon 7s Gen 3 bit će čest izbor za mobitele srednjeg ranga

SPECIFIKACIJE Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 Proizvodni proces TSMC 4nm Glavna jezgra 1x @ 2.5GHz Jezgra za performanse 3x @ 2.4GHz Učinkovite jezgre 4x @ 1.8GHz GPU Adreno GPU RAM do 16 GB LPDDR5 do 3.200 MHz Pohrana UFS 3.1 Povezivost 5G mmWave i Sub-6, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 Prikaz FHD+ @ 144 Hz Kamera Do 200 MP Snimanje Do 4K HDR @ 30 FPS Punjenje Quick Charge 4+ Modem Snapdragon X62 5G

Qualcomm je službeno predstavio Snapdragon 7s Gen 3, SoC napravljen na 4-nanometarskom proizvodnom procesu koji se smjestio tik ispod Snapdragona 7 Gen 3. Radi se, naime, o SoC-u koji će svoje mjesto naći u mobitelima srednjeg ranga, a govori se da su ga već naručili Samsung, Realme, Xiaomi i Sharp.

Prema internim testovima Qualcomma, ovaj SoC nudi do 20 posto bolje CPU performanse, 40 posto brži GPU, 30 posto bolju AI izvedbu i 12 posto bolju učinkovitost u usporedbi sa Snapdragonom 7s Gen 2. Snapdragon 7s Gen 3 ima CPU s jednom glavnom jezgrom takta do 2,5 GHz, tri jezgre za performanse takta do 2,4 GHz te četiri učinkovite jezgre s taktom do 1,8 GHz.

SoC podržava do 16 GB RAM-a i UFS 3.1 pohranu, a također donosi generativne AI mogućnosti zahvaljujući nadograđenom NPU-u, osobito u pogledu fotografija i videozapisa. Tu je i podrška za zaslone do Full HD+ rezolucije i 144 Hz, a za videoigre ima Adaptive Performance Engine 3.0, Variable Rate Shading, Adreno HDR Fast Blend i podršku za Vulkan 1.3 API.

Što se tiče povezivosti, Snapdragon 7s Gen 3 podržava 5G mmWave i Sub-6, SA i NSA, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, kao i navigacijske sustave poput GPS-a, Glonassa, BeiDoua, Galilea, QZSS-a i NavIC-a.

Prvi mobitel koji će koristiti Snpadragon 7s Gen 3 bit će Xiaomi, no trenutno nije jasno o kojem je točno modelu riječ.