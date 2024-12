Sklopivi Huawei Mate X6 stiže na globalno tržište

Huawei je zakazao veliko predstavljanje za 12. prosinca u Dubaiju uz poruku „unfold the classic as a new era of flagship foldable excellence begins“ (razotkrijte klasiku dok započinje nova era vrhunske izvrsnosti sklopivih uređaja). Prema svemu sudeći, riječ je o globalnom predstavljanju Huaweijevog Matea X6 kojeg su nedavno prikazali u Kini.

Budući da se događaj odnosi na sklopive uređaje, moguće je i da će Mate XT Ultimate biti predstavljen na međunarodnoj sceni, no hashtag #UnfoldTheClassic ne čini se prikladnim za uređaj s trostrukim preklapanjem koji smo imali priliku vidjeti još u rujnu.

Očekuje se da će događaj uključivati i novi MatePad Pro 13.2 te Freebuds Pro 4, a Huawei će zasigurno iskoristiti priliku za predstavljanje nove inačice Watch Ultimatea zvane Sapphire Gold. Loša vijest za neke je da nema spomena o nedavno predstavljenoj seriji Mate 70, što znači da će ti modeli ostati ekskluzivni za kinesko tržište već drugu godinu zaredom.