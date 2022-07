Xiaomi predstavio 12S seriju mobitela i pokazao rezultate partnerstva s Leicom

Xiaomi je jučer u Kini službeno predstavio 12S, 12S Pro te 12 Ultra mobitele, koji kao rezultat tvrtkinog strateškog partnerstva, donose korisnicima kamere s potpisom Leice te tako stvaraju novi standard za mobilnu fotografiju.

Xiaomi 12S i 12S Pro

Xiaomi 12S i 12S Pro pogonjeni su Snapdragonom 8+ Gen 1, uparenim s do 12 GB RAM-a te do 256 GB interne memorije. Riječ je o najnovijem Qualcommovom SoC-u namijenjenom flagship mobitelima, koji u usporedbi sa svojim prethodnikom nudi 10 posto bolje performanse i do 30 posto bolju energetsku učinkovitost.

Xiaomi 12S Pro dolazi sa 6,73-inčnim LTPO AMOLED zaslonom FHD+ razlučivosti te frekvencijom osvježavanja od 120 Hz. Standardni 12S, doduše, dolazi s nešto manjim, 6,28-inčnim AMOLED zaslonom jednake frekvencije osvježavanja, ali s nedostatkom LTPO tehnologije.

Međutim, oba se modela mogu pohvaliti velikim senzorima od 1/1.28“ u svojim glavnim kamerama. Iako je riječ o Sonyjevom 50-megapikselnom IMX707 senzoru kojeg koriste i 12 te 12 Pro modeli, 12S serija donosi značajna poboljšanja, a sve zahvaljujući partnerstvu s Leicom.

Primjerice, Xiaomi 12S modeli koriste i Leica fotografske profile te tako reproduciraju prepoznatljiv ton i estetiku uz pomoć suvremenih algoritama. Za prosječnog korisnika to znači omogućen pristup fotografskim stilovima Leica Authentic Look i Leica Vibrant Look, koji nude veću kreativnu slobodu, istovremeno pružajući impresivne snimke.

Uz to, oba modela podržavaju fotografiranje u 10-bitnom RAW formatu, pa će fotografi i oni koji se tako osjećaju bez poteškoća moći uređivati svoje slike u Adobe Lightroomu. Tu je ultrabrzi rafalni način snimanja od 30 sličica u sekundi te Xiaomijeva AI Image Solution i ProFocus značajka za brzo pokretanje i snimanje.

Osim glavne kamere od 50 MP, 12S Pro također ima i 50-megapikselnu ultraširoku te telefoto kameru od 50 MP. S druge strane, obični 12S dolazi s još nešto slabijom ultraširokom od 13 MP te 5-megapikselnom makro kamerom za najsitnije detalje.

Xiaomi 12S Pro dolazi s baterijom od 4.600 mAh, koja podržava brzo žično punjenje od 120 W te bežično od 50 W. Obični 12S dolazi s nešto manjom baterijom kapaciteta 4.500 mAh, žičnim brzim punjenjem od 67 W te 50-vatnim bežičnim punjenjem.

Cijena za početnu Xiaomi 12S Pro inačicu iznosit će oko 670 eura, dok će 12S biti oko 100 eura jeftiniji. Za sada nije poznato hoće li se moći kupiti na europskom tržištu.

Xiaomi 12S Ultra

Zvijezda predstavljanja svakako je Xiaomi 12S Ultra mobitel, koji donosi 50,3-megapikselnu glavnu kameru od 23mm sa Sonyjevim novim 1-inčnim IMX989 senzorom. Trenutno je to najveća kamera na bilo kojem predstavljenom mobitelu, koja također donosi i najveće pojedinačne piksele od 3,2 µm u svom 4-u-1 grupiranom načinu rada od 12,5 MP.

Uz glavnu kameru tu je i 48-megapikselna telefoto te 48-megapikselna ultraširoka kamera. Leica je, naravno, zaslužna za dizajn optike i softvera za snimanje, što će se svakako odraziti na kvaliteti fotografija i snimaka. Također, potrebno je istaknuti da je 12S Ultra prvi Android mobitel koji podržava video snimanje i reprodukciju u Dolby Vision HDR tehnologiji.

Xiaomi 12S Ultra ima 6,73-inčni E5 Super AMOLED zaslon razlučivosti 3.200 x 1.440 te frekvencije osvježavanja od 120 Hz s podrškom za AdaptiveSync Pro. Pogoni ga Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, uparen s do 12 GB RAM-a te do 512 GB interne memorije, a dolazi i s baterijom od 4.860 mAh s podrškom za brzo punjenje od 67 W te bežično od 50 W.

Detaljnije specifikacije Xiaomijevog novog „ultra“ mobitela objavit ćemo ubrzo u sklopu naše rubrike predstavljanja.