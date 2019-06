ZenFone 6 u Indiju stiže kao Asus 6z

Nedavno smo pisali o tome kaka je Asus naišao na probleme u Indiji vezano uz svoj brend ZenFone. Podsjetimo, tamošnja tvrtka Telecare Network koja se bavi istim poslom kao i Asus zatražila je od suda da se Asusu zabrani prodaja uređaja na indijskom tržištu pod brendom ZenFone.

Razlog je što Telecare Network sličan naziv koristi od još od 2008. godine, odnosno šest godina prije nego će Asus poželjeti proširiti se i na indijsko tržište. Iako Telecare svoje uređaje brendira kao „Zen“ i „ZenMobile“ uređaje, indijski sud je presudio u njihovu korist da ZenFone naziv previše podsjeća na njihov i da bi tako kupci mogli zabunom umjesto Telecareovog kupiti Asusov proizvod.

Da bi mogao ispoštovati ranije planove, Asus nije imao drugog izbora nego preimenovati ZenFone 6 u prikladniji naziv za indijsko tržište. Izbor je pao na naziv „Asus 6z“. Ovim izborom Asus je više napravio skraćenicu naziva nego totalni rebranding, no novi naziv je u skladu s odlukom suda. Asus 6z na indijskom tržištu bit će plasiran kroz online trgovinu Flipkart. Prodaja kreće od 19. lipnja i za sada nema informacija o iznosu po kojem će se prodavati.

Iako se odlučio na drugačiji naziv, na Asusovim indijskim stranicama i dalje se uređaj reklamira kao ZenFone 6. Razlog tomu je najvjerojatnije to što 10. srpnja Asus ima novo ročište i novu priliku da dokaže kako ZenFone i ZenMobile nisu isto. No sudeći po tome da je već promijenio naziv za Flipkart, male su šanse da im se uvaži žalba i ovog puta presudi u njihovu korist i Asus to zna.