Asus ROG Swift PG27AQN prvi je 1440p monitor s 360 Hz

SPECIFIKACIJE – Asus ROG Swift PG27AQN Ekran 27'' (2560x1440) / 360 Hz Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje IPS Kontrast/Svjetlina 1000:1/ 400 cd/m2 Vrijeme odziva 1 ms (GTG) Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° Konektori 3x HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, 2x USB 3.2 Type A

Asus ROG Swift PG27AQN može reći da je prvi na svijetu i samim time opravdati visoku cijenu za 27 inčni IPS monitor. Nakon što smo vidjeli 1080p monitore sa stopom osvježavanja od 360 Hz i niz modela koji imaju 1440p rezoluciju i 240 Hz, Asus je izbacio kombinaciju više rezolucije i višeg refresh rate.

Monitor ima klasične ROG vizualne karakteristike kao što su robusni stalak s crvenim naglascima, nešto deblji panel i LED osvjetljeni logo Republic of Gamers na pozadini. Stalak omogućuje pomicanje po visini, nagib naprijed nazad, okretanje lijevo desno, pa čak i puni pivot mod. Monitor je moguće postaviti i na zid.

Robusni i raznovrsni stalak omogućuje brojna podešavanja uključujući i pivot opciju

Tržište na koje cilja ovaj model je eSports i glavna prodajna snaga mu je osvježavanje ekrana od 360 Hz koji uz vrlo brzi odziv ekrana od 1 ms (GTG) i oznaku Ultrafast IPS na pakiranju donosi ponajbolje performanse u niši. Uz niski input lag i 360 Hz Asus ROG Swift monitor očita je prednost kod kompetetivnog igranja. Naravno, na ovoj rezoluciji i najjače grafičke teško će izvlačiti takav framerate u svim igrama.

Klasičan ROG gaming dizajn koji ne brine previše o pretjerano tankim rubovima oko ekrana

PG27AQN inače je IPS monitor koji ima svjetlinu od 400 cd/m2 ali dolazi i s DisplayHDR 600 oznakom što znači da može postići 600 cd/m2 u HDR modu. IPS paneli imaju odličan kut gledanja, mogu postići brzi odziv i vrlo su točni u prikazu boja. Ono što im je očita boljka je kontrast i mogu imati problema s detaljima u tamnim scenama. Asus ROG Swift PG27AQN ima rubno osvjetljenje što znači da nema puno zona lokalnog zatamnjenja i po svim fizičkim karakteristikama ne treba očekivati spektakularne HDR rezultate. Međutim u onome u čemu prednjači, a to je prikaz pokreta i stopa osvježavanja na 1440p rezoluciji uopće nema konkurenciju.

Asus je uspio prvi izbaciti ovu kombinaciju mogućnosti, ali po visokoj cijeni od 1479 eura što je već u domeni nekih OLED monitora. Za eSports profesionalce i one koji to žele postati 360 Hz je vjerojatno presudnije od nekih drugih karakteristika panela.

Samo jedno od ovih sučelja sposobno je pogurati 1440p signal uz 360 FPS-a do ovog monitora

S obzirom da se radi o monitoru agresivno namijenjenom gamingu, nije čudno da dolazi s G-Sync podrškom, a tu je i Nvidia Reflex Analyzer podrška, kao i brojač FPS-a, štoperica i druge gaming opcije. Za profi igrače tu je i mod prikaza u 25 inča kada se cijeli ekran smanji po veličini i omogućuje prikaz kompaktnije slike s 360 Hz.

Sa stražnje strane nalazi se LED osvjetljen ROG logo

Zanimljivo je da monitor ima samo jedan priključak koji je sposoban progurati 1440p rezoluciju uz 360 FPS-a u vidu Display Port 1.4 sučelja. Uz to, Asus je ugradio tri HDMI 2.0 porta, a tu su i dva USB-A. Nema USB-C porta, no to i nije čudno jer kupovina ovog monitora ima smisla jedino ako imate moćnu grafičku karticu koja je sposobna isporučivati visok frame rate u AAA igrama.

Ako je jasnoća pokreta u igrama i kompetitivna prednost koju možete dobiti u 360 Hz ono na što ciljate, ovaj monitor je očiti izbor. U drugom slučaju sličnu ili bolju kvalitetu prikaza i niz gaming opcija možete dobiti i za puno nižu cijenu.