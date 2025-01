Lenovo ThinkVision M14t je prijenosni 14'' monitor za rad u pokretu koji se spaja preko USB C-a

ThinkVision je nadogradnja na prije svega poslovni laptop i donosi IPS panel fisoke rezolucije koji pokriva 100% sRGB spektra, spaja se putem USB C konekcije i ima naprednu ergonomiju te male dimenzije i masu

SPECIFIKACIJE – Lenovo ThinkVision M14t Gen 2 Ekran 14'' (2240 x 1400) / 60 Hz Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje IPS/ W-LED Kontrast/Svjetlina 1000:1/ 300 cd/m2 Vrijeme odziva 6ms Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° Konektori 2x USB C

Lenovo Think serija uređaja najpoznatija je prema naprednim i traženim prijenosnicima ThinkPad serija, no tu su i ThinkVision poslovni monitori. Jedan zanimljiv proizvod koji spaja ta dva svijeta je Lenovo ThinkVision M14t druge generacije koji je 14'' monitor visoke rezolucije, no radi se o prijenosnom modelu koji se napaja putem USB-C kabla i osmišljen je kako bi proširio radnu površinu ekrana laptopa i tako omogućio lakši rad u pokretu.

Monitor ima prepoznatljivi poslovni ThinkVision dizajn, a raznovrsni stalak osim što nosi konektore i tipke omogućuje i napredne ergonomske opcije

Dizajn se uklapa u konzervativni smjer ThinkVision branda. S prednje strane monitor ima ne osobito tanke rubove oko panela, dok je donja strana dosta proširena, jer je dio sustava pomoću kojeg se monitor postavlja na podlogu. Monitor se na stalak u kojemu su smješteni konektori spaja pomoću dvije šarke i omogućuje zanimljive ergonomske mogućnosti koje uključuju naginjanje, podizane do 11 milimetara u visinu, a monitor se može postaviti i u pivot način rad. Kada smo već spomenuli konektore, kako se radi o prijenosnom modelu koji se napajanja preko USB- C konekcije, Lenovo je ponudio samo dva USB C konektora. Osim toga s desne strane je prisutna tipka za paljenje, a s lijeve su dodane tipke za upravljanje OSD izbornikom. Lenovo je ponudio kontrole svjetline i kontrasta, automatske rotacije u prebacivanju u portrait ili landscape način rada i među ostalim biranje između modova rada koji uključuje i sRGB.

Lenovo ThinkVision M14t druge generacije je dodirni IPS panel rezolucije 2240 x 1400 piksela koji pokriva 100% sRGB spektra

Lenovo ThinkVision M14t je 14'' IPS panel omjera stranica 16:10 koji omogućuje više prostora za uredske aplikacije, a tu je i visoka rezolucija od 2240 x 1400 piksela. Monitor ima stopu osvježavanja panela od 60 Hz te svjetlinu od 300 cd/m2. IPS monitori imaju kvalitetan prikaz iz kutova, ali i nešto slabiji kontrast. U ovom slučaju radi se o dodirnom ekranu koji ima 4096 razina pritiska što otvara opcije rada sa stylusom kao dodatak za kreativne profesionalce. Monitor inače pokriva 100% sRGB spektra.

Monitor se može koristiti kao ekstenzija laptopa ili pametnog telefona, a ima i pivot opciju

Novi je Lenovo ThinkVision M14t već izlistan na hrvatskim stranicama proizvođača, no u trgovinama smo našli samo prvu verziju ovog prijenosnog monitora koji dolazi s nižom FullHD rezolucijom, 16:9 omjerom stranica, a cijena u domaćim trgovinama mu je oko 360 eura. Prijenosni faktor ovog monitora doprinosi visokoj cijeni, no ova je kategorija sve popularnija i dosta proširuje mogućnosti laptopa na način da začas na bilo kojoj lokaciji napravite pravu radnu stanicu s više prostora za rad.