Osvojite Epson ITS L7160 multifunkcijski uređaj

U suradnji s našim sponzorom Linksom odlučili smo jednog najsretnijeg čitatelja print izdanja BUG br. 330 nagraditi multifunkcijskim uređajem EPSON EcoTank ITS L7160

Epidemiološke mjere su lagano popustile. Svi se polako vraćamo u urede i ustaljenu rutinu te svi počinjemo više misliti na posao i druge obveze. Možda ste nakon ove izolacije zaključili kako vam nasušno treba novi mobitel, računalo ili pisač. Kad smo već kod pisača, već dugo vremena u nagradnim igrama nismo dijelili nikakav pisač pa smo zaključili kako je konačno i za to došlo vrijeme. U suradnji s našim sponzorom Linksom odlučili smo jednog najsretnijeg čitatelja nagraditi multifunkcijskim uređajem EPSON EcoTank ITS L7160.

EPSON EcoTank ITS L7160

Multifunkcijski uređaj kojeg dijelimo nosi oznaku ITS L7160, a prikladan je za kućnu uporabu i manje urede. Nudi ispis, skeniranje i kopiranje, a velika prednost mu je izuzetno nizak trošak ispisa, budući da koristi Epsonovu Micro Piezo glavu pisača te EcoTank tehnologiju s bočicama za nadopunjavanje tinti.

Uređaj podržava sve do formata A4, ima dva pretinca za papir, može ispisivati obostrano i fotografije od ruba do ruba, a uz njega dolazi i trogodišnja zaliha tinti. Ima utor za SD kartice, USB utor te mogućnost bežičnog povezivanja i ispisa. Razlučivost ispisa mu je do 5760 x 1440 dpi uz brzinu 13 str./min crno-bijelo, odnosno 10 str./min u boji. Tu su i već spomenuti skener (300 dpi u jednostavnom načinu) te kopirka.

EPSON EcoTank ITS L7160 možete osvojiti isključivo ako kupite aktualni broj Buga (svibanj, 2020.), u njemu potražite jedinstveni kod i sudjelujete ispunjavanjem osobnih podataka na web lokaciji www.bug.hr/nagradna/EpsonITS. Nagradna igra traje do 30. svibnja 2020. Sudjelovati možete nebrojeno puta tj. onoliko puta koliko primjeraka Buga ste kupili. Na taj način ćete si povećati šansu za dobitak. Sretno!