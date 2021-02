Chivalry 2 - Srednjovjekovna polja smrti i totalni hrkljuš

Kako je to zorno pokazao Chivalry: Medieval Warfare, preživljavanje na bojnim poljima srednjeg vijeka nema veze s pričama o plemenitim vitezovima i poštenim borbama, a ništa manje ne očekujemo ni od njegova nastavka, koji stiže ove godine

Chivalry 2 Proizvođač/Izdavač Torn Banner Studios/Tripwire Interactive Žanr Akcijska igra Platforme PC, PS4, PS5, Xbox Datum izlaska 2021

Prije gotovo devet godina ostali smo zapanjeni brutalnom igrivošću Chivalry: Medieval Warfarea, koji je bitke srednjovjekovnog razdoblja prikazao kaotičnima, što je mnogo bliže povijesnoj točnosti od ljigavih filmova u kojima protivnici ne napadaju slabije, posebice ne civile, odustaju od borbe ako je protivnik ranjen, te odaju počast boljima od sebe i povlače se bez posljedica. Iako danas izgleda zastarjelo, a i veterani koji znaju sve trikove doslovce će vas satrti s dva udarca, a da nećete imati pojma kako su to napravili, i usput vam ubiti volju za daljnjim igranjem, Chivalry: Medieval Warfare, do izlaska Mordhaua prije dvije godine, bio je ultimativni “simulator” srednjovjekovnog mačevanja i svega što uz to ide.

Njegov nastavak, jednostavnog naziva Chivalry 2 trebali smo zaigrati prošle godine, no kako je on u svim svojim dijelovima bio trul, tako je spomenuti morao biti odgođen, što je utjecalo i na ranije najavljena testiranja, od kojih beta još nije ni pokrenuta, dok alpha ima NDA, zbog kojeg oni koji sudjeluju u njoj ne smiju zucnuti ni riječ. Ipak, neke detalje i informacije morali su podijeliti, i sudeći po njima, očekuje nas mnogo noviteta koji će ponovno privući brojne igrače koji vape za srazom čelika i krvi.

Nakon što smo se ovako pjesnički izrazili, krenimo od opće poznate činjenice kako će Chivalry 2, kao i njegov prethodnik, biti temeljen na brutalnim bitkama u srednjovjekovnom okruženju, uz multiplayer orijentaciju, no ovaj put u njima će sudjelovati do 64 igrača, što, pak, jamči dvostruko veći kaos u odnosu na prvo poglavlje, u kojem je mačeve moglo ukrstiti samo njih 32. Dakako, mačevi su samo jedno od oružja kojima ćemo moći opremati naše junake, i ujedno im tim odabirom određivati ulogu na bojnom polju. Juriš strijelaca opremljenih lukovima nema previše smisla, pa će se oni držati na začelju, i biti itekako svjesni da ako protivnik probije obranu, mala je vjerojatnost za preživljavanjem. Iako nisu službeno najavili, developeri su u jednom intervjuu spomenuli kako razmišljaju o konjici, zajedno sa svim potklasama koje ta grana armade nosi, što otvara gomilu novih strateških opcija. Kad već spominjemo likove, recimo da će oni biti u potpunosti prilagodljivi, od fizionomije, do opreme koju nose, a igranjem će se otključavati nove opcije.

Ipak, najveće promjene stižu u samim mehanikama borbe, uz veću važnost na finese koje će za pravilno izvođenje trebati uvježbati. Primjerice, zamah mačem dobit će na snazi uključite li pritom i zakretanje čitavog tijela, no time jedan dio trupa izlažete udarcima sa strane, koji neće biti rijetkost u gužvi koja oko nas vlada. Nasrtljivce s leđa će, pak, biti moguće odbiti udarcem nogom, no opet, treba ga izvesti u pravom trenutku, baš kao i bacanje sjekire u izloženog protivnika, čime nakratko ostajemo razoružani dok ne pokupimo kakvo s tla ili iz mrtvog tijela. Autori također spominju veću interakciju s okolinom, poput zapaljene kokoši ili odrubljene glave koje možemo zavitlati i nakratko smesti neprijatelje. I same mape bit će veće i bogatije, pa ćemo tako u jednom trenutku masakrirati seljake i paliti kuće, a u drugom stadiju iste bitke probijat ćemo vrata ovnovima i jurišati prema kraljevskim odajama.

Osobno, Chivalry 2 nalazi nam se u samom vrhu ovogodišnjih prioriteta, a za kraj spomenimo da će podržavati međuplatformsko igranje te biti dostupan i na novoj generaciji konzola, što jamči još veću zajednicu i zabavu.