Deathloop - Groundhog Day plaćenog ubojice

Deathloop Proizvođač/Izdavač Arkane Studios / Bethesda Softworks Žanr FPS Platforme PC, PS5 Datum izlaska Q2 2021

Najavljen na prošlogodišnjem sajmu E3, Deathloop je izazvao veliko zanimanje javnosti, koju je dodatno podgrijala Sonyjeva prezentacija PlayStationa 5 i igara koje stižu za spomenutu konzolu, kao vremenski tempirane ekskluzive. Ekskluzivnost ne treba doslovno shvaćati, s obzirom na to da je objavljeno kako će se i verzija za PC pojaviti istodobno, no činjenica jest da izdanja za ostale konzole nisu bila u planu. U priču se umiješala i nesretna korona, zbog koje je izlazak ipak pomaknut tPovratak uek na iduću godinu, a i kako znamo, u rujnu je Microsoft za ogromnih 7,5 milijardi dolara kupio ZeniMax i sve njihove razvojne timove, uključujući Arkane Studios, koji su zaduženi za Deathloop. Prema riječima Phila Spencera, šefa Xbox Game Studiosa, trenutačni je plan zadržati ekskluzivnost vezanu uz PS5 na godinu dana, nakon čega bi se Deathloop trebao pojaviti i na preostalim platformama.

Pogledavši prvi put slike iz Deathloopa, odmah nam je na pamet pao No One Lives Forever (NOLF), što i ne čudi jer su oba naslova smještena u lude šezdesete, kojima je dominirala narančasta psihodelija. Doduše, Deathloop više je orijentiran na SF, čemu u prilog idu i same postavke, koje nas vode u svijet u kojem će se igra odvijati unutar 24 sata, tijekom kojih moramo uspješno eliminirati osam zadanih meta, a svaki neuspjeh, uključujući našu pogibiju, kažnjava se resetiranjem dana i kretanjem iznova, uz pamćenje lekcija iz prethodnog pokušaja.

Naizgled banalan zaplet uistinu bi bio prejednostavan, no za dodatne komplikacije pobrinut će se unikatne osobnosti osoba koje moramo smaknuti, kako bismo izašli iz začaranog kruga koji ti “vizionari” održavaju. Svaki od njih okružen je tjelohraniteljima, i u potpuno otvorenom svijetu igre trebamo dokučiti način kako ih izmamiti iz skloništa. Primjerice, Aleksis “The Wolf” Dorsey je, kako mu i ime kaže, opsjednut vukovima i želi se dopasti svima, a uz to voli raskalašene zabave, pa će kao mamac poslužiti organiziranje tuluma pod maskama na temu ranije spomenutih zvijeri. Druga meta, Egor Serling, voli da ga ljudi obožavaju i istodobno ostave na miru i promatraju kao usamljenog genijalca, a ako ne dobije željeni tretman, postaje nasilan i nesmotren, što je možda prilika za Colta, kako je ime glavnog junaka.

Proučavanje njihovih rasporeda i ponašanja ključ je uspjeha i nije problem zapamtiti osam obrazaca, no tu u priču uskače Julianna Blake, operativka kojoj je jedini cilj spriječiti nas u ostvarenju našeg nauma. Da stvar bude gora, osim što je izuzetno opasna u puškaranju, može preuzeti obličje bilo kojeg od osam ključnih osoba, i navesti nas na krive tragove, a kao da ni to nije dovoljno, uključimo li opcionalni multiplayer, pod kontrolu će je u bilo kojem trenutku preuzeti drugi igrači i zagorčavati nam život na nebrojene načine.

Sama igrivost, pak, mješavina je pucnjave, prikradanja i korištenja nadnaravnih sposobnosti, što sudeći prema promotivnim videozapisima, velikim dijelom podsjeća na Dishonored, raniji uradak istih autora, no kako sami kažu, dok smo u potonjem imali linearne rute, u Deathloopu je pred nama svijet kojim se u svakom trenutku moguće kretati u svim smjerovima, i koji živi i bez naše prisutnosti.

Deathloop na papiru djeluje svježe i donosi nepredvidljive scenarije razvoja priče, no s konačnim sudom ipak ćemo pričekati tih još nekoliko mjeseci.