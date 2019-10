Humankind: Drevne ostavštine

Humankind Proizvođač/Izdavač Amplitude Studios/Sega Žanr Strateška igra Platforme PC Datum izlaska 2020. URL https://humankind.game/

4X strategije koje se bave povijesnim predlošcima su rijetke, pogotovo one uspješne. Dakako, uvijek imamo serijal Civilization koji svakim izdanjem produbljuje davno zacrtanu igrivost koja se svih ovih godina nije pretjerano mijenjala. Njegovim ljubiteljima to nimalo ne smeta, dapače, čemu mijenjati dobitnu formulu kad svako novo izdanje čekamo kao pustinja kišu. S druge strane, strateških SF igara postoji sva sila i nemoguće ih je pobrojati, a među brojnim kvalitetnim uracima posljednjih smo godina uživali i u Endless Spaceu 2 koji potpisuje talentirani developerski tim Amplitude Studios. On je ujedno bio i prva njihova igra nakon što ih je pod svoje okrilje uzela izdavačka kuća Sega, s kojom su tijekom ovogodišnjeg Gamescoma najavili novi projekt, Humankind.

Istini za volju, već je na prvi pogled jasno što im je bio glavni uzor tijekom izrade jer Humankind neodoljivo podsjeća na Civilization, ali samo vizualno, jer se ispod površine krije mnogo zanimljivih elemenata zbog kojih je ovaj naslov zaslužio najavu, uz napomenu kako gomila toga još uvijek nije otkrivena.

Humankind počinje od nomadskog doba kroz šest razdoblja ljudske povijesti u kojima upravljamo našim civilizacijama. Naime, za razliku od Civilizationa, u kojem smo odabranu naciju vodili do samoga kraja, u ovom slučaju u novoj eri dobivamo mogućnost izbora jedne od deset novih nacija, što dovodi do miješanja kultura. Svaka civilizacija dolazi sa svojim prednostima i manama naspram ostalih, pa su tako Egipćani jedan od favorita u brončanom dobu zbog naprednih mogućnosti gradnje i bojnih kočija s kojima će se lako oduprijeti nametljivim susjedima. Ako ih u klasičnom razdoblju zamijenimo, uvjetno rečeno, Rimljanima, primijetit ćemo kako će se pojavljivati nove graditeljske opcije, ali će dotadašnja dostignuća biti uvijek vidljiva, čime do kraja igre dolazimo do piramida okruženih akvaduktima koji prolaze kroz šarene ulice suvremene japanske metropole. Slična je stvar i s vojnim jedinicama, koje prelaskom na novu naciju ne nestaju, već se osuvremenjuju pa je vojska sastavljena od rimskih falangi, egipatskih kočija i, primjerice, borbenih slonova, itekako moguća.

Kad ih već spominjemo, recimo da je na mapi vojska prikazana kao jedna ikona, no u slučaju borbe, podijelit će se na zasebne jedinice i bitke nisu instancirane kao u, primjerice, Total Waru, već će se odvijati u samom svijetu igre. Uz, prema mogućnostima, zauzimanje višeg terena, svaka strana u jednom potezu može napraviti tri borbene akcije, ovisno o sposobnostima jedinica, a kako će neki ratovi trajati i nekoliko poteza, u međuvremenu je moguće dovlačiti pojačanja. Svaka akcija koju poduzimamo donosi slavu, koja je ujedno i jedini element pobjede, bez obzira na to stremite li diplomatskoj naciji, ratobornom zauzimanju teritorija, ili se, pak, posvetite trgovini. Posebno nam se svidjelo to što je sustav izgradnje i širenja gradova preuzet iz Endless Legenda pa je tako na jednom području moguće osnovati samo jedan grad koji se tijekom vremena sve više širi, čime nastaju mega naselja s gustim stambenim četvrtima bliže centru i popratnom infrastrukturom na rubovima. U svakom slučaju, zanimljiv projekt čiji razvoj pomno pratimo.