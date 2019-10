Star Wars Jedi: Fallen Order - Novo poglavlje bezvremenske franšize

Star Wars Jedi: Fallen Order

Proizvođač/Izdavač Respawn Entertainment/Electronic Arts Žanr Akcijska avantura Platforme PC, PS4, Xbox One Datum izlaska 15. studenoga 2019.

Dvije godine nakon što su 2013. Disney i Electronic Arts najavili desetogodišnje partnerstvo, kojim potonji imaju sva prava na izradu igara na temu franšize Star Wars, zaigrali smo prvi plod te suradnje, Star Wars: Battlefront, koji nije bio ostvarenje sna baš svih fanova, s obzirom na to da je ovaj svijet poznat po bogatim pričama, kojih u spomenutom uopće nije bilo, s obzirom na to da je riječ o isključivo multiplayer pucačini. Iste se godine za mobilne uređaje pojavila i sakupljačka strategija SW: Galaxy of Heroes, koja za divno čudo opstaje sve ovo vrijeme i okuplja sve već broj igrača koji svakodnevno nadograđuju likove, slažu timove i ukratko, dobro se zabavljaju uz stalne “opet gledaš u taj mobitel” prigovore ukućana.

Battlefront nije bio jedina igra Star Wars tematike, s obzirom na to da je EA zaposlio svoj tim Visceral na pričom vođenom projektu radnog naziva Ragtag, za koji je uspio dovući i Amy Hennig, kreatoricu popularnog serijala Uncharted. Nažalost, od čitave stvari nije bilo ništa, obzirom na to da je iz nekog razloga EA ugasio čitav studio 2017. godine i posvetio se promociji Battlefronta II, koji je u konačnici ispao mikrotransakcijsko čudovište. Nova prilika za kvalitetnom igrom stiže nakon spoznaje da EA Vancouver radi na novom SW projektu otvorena svijeta, kodnog naziva Orca, no i ona je propuštena početkom godine, kada je objavljeno da je daljnji razvoj zaustavljen. Nakon takvog razvoja događaja, ni ne čudi da su fanovi prilično ravnodušni glede nadolazećeg Star Wars Jedi: Fallen Ordera, s kojim ćemo vas ukratko upoznati u nastavku teksta, no veliki su izgledi da ispadne baš prema našem ukusu.

Mačem i Silom

Priča se odvija nakon filma “Revenge of the Sith”, i famozne imperatorove “Naredbe 66” kojom je otvoren lov na Jedije i njihove učenike diljem galaksije. Mladi padawan Cal Kestis jedan je od progonjenih, no uspijeva se skloniti na planet Braccu, gdje radi na rastavljanju starih brodova. Tijekom zahvata na zvjezdanom razaraču klase Venator, Cal iskoristi svoje sposobnosti kako bi spasio kolegu od sigurne smrti, što nije prošlo nezamijećeno od nadzorne sonde, čime postaje meta lovaca Imperija, predvođenih inkvizitorom Second Sister, istreniranoj osobno od Darth Vadera. Pomoć pristiže u vidu Cere, biše pripadnice reda Jedija, koja pokušava okupiti preživjele i odigrat će jednu od ključnih uloga, kao i malog droida BD-1, na čijem su dizajnu developeri, u suradnji s Lucasfilmom, radili preko dvije godine, i pokazat će se kao vjerni suputnik i pomoćnik u avanturama koje slijede. Trojac pronalazi brod Stinger Mantis, koji će, kao i BD-1, biti potpuno nov poznavateljima tematike, te određuje prvu od mnogobrojnih destinacija. Sam brod je i centralno mjesto na koje ćemo se vraćati kako bismo dopunili zalihe ili jednostavno otputovali na novi planet vođeni pričom, kao i vratili se na neki od ranije posjećenih, nakon što steknemo nove sposobnosti.

Naime, kako smo i očekivali, Cal vremenom napreduje, ne samo u smislu boljeg baratanja svjetlosnim mačem koji dobiva ubrzo nakon početka igre, već i drugim specijalnostima vezanim uz agilnost Jedija, što će mu otvoriti nova područja koja će na karti promijeniti boju iz crvene u zelenu. Uz to, bit će opremljen standardnim setom moći usporavanja, povlačenja ili odguravanja protivnika, kao i dvostrukim skokom, pariranjem i izbjegavanjem napada skokom u stranu, što će sve biti svrhovito u borbama čiju mehaniku developeri uspoređuju s onom iz serijala Souls, ali u mnogo praštajućem obliku.

U Soulsima smo pozorno planirali svaki potez i izvodili savršeni niz obrana, u Jedi: Fallen Orderu bit će dovoljno jednom se pravodobno obraniti, kako bismo dobili priliku za zadavanje savršenog udarca, a ponekad i izrežirane animacije eliminacije. Nebranjivi udarci također će biti naznačeni kada ih netko na nama pokušava izvesti, i protiv njih ne pomaže pariranje, već samo izbjegavanje. Uz mačevalačke sposobnosti i uporabu sile, bitke će biti vrlo intenzivne, i kako sami autori kažu, trebat će nam neko vrijeme da naučimo poneki trik i koju strategiju primijeniti protiv kojih protivnika. Primjerice, Stormtrooperi s bacačem plamena u rukama su najranjiviji s leđa, pa umjesto da trčkaramo oko njih, dovoljno ih je Silom zabiti u zid i pričekati lijepu eksploziju koja će, uz malo sreće i planiranja, onesposobiti još pokojeg neprijatelja. Dakako, uz klasične Stormtroopere, susrest ćemo se s Purge Trooperima kao prethodnicima kasnijih Death Troopera viđenih u Rogue Oneu, te vrlo vjerojatno i ponekim Sithom. Nije poznato hoće li Second Sister ujedno biti i finalni boss u igri, no nema sumnje kako ćemo tijekom igre dobiti priliku ili dvije i s njom ukrstiti svjetlosne mačeve.

Poznata imena

Na promotivnim slikama iz igre glavni nam je junak izgledao iznimno prepoznatljivo, no nakon što smo otkrili da je rađen prema glumcu Cameronu Monaghanu (“Shameless”, “Gotham”) koji ga je i ozvučio, sve je postalo jasnije. Nemamo ništa protiv njega, dapače, smatramo ga talentiranim, no ovaj crvenokosi mladić ipak nam se nekako ne uklapa u ulogu Jedija. Cere je, pak, ozvučila Debra Wilson, koja je do sada nebrojeno puta gostovala u televizijskim serijalima i filmovima, a posebno nas raduje ponovni susret sa Sawom Gerrerom (“Forest Whitaker”), veteranom Clone Warsa, koji je u ovoj igri, za razliku od filma “Rogue One”, mnogo agilniji i mlađi, ali i dalje nepovjerljiv prema strancima. Sve u svemu, podloga za dobru igru je tu, financije nisu problem, developeri su prokušani, supotpisnik scenarija je Chris Avellone, kojem vječno dugujemo za majstorstvo zvano KOTOR 2, pa je izgledno da ćemo uskoro uživati u Jedi: Fallen Orderu kao dobroj igri, no pričekat ćemo sa zaključcima s obzirom na to da smo se nemali broj puta opekli.