Poziv studentima i profesorima da se prijave na natječaj „The next AI Guardians“

Svi studenti koje zanima umjetna inteligencija i žele se uhvatiti u koštac s izazovima suvremenog obrazovanja pozvani su da se prijave na natječaj „The next AI Guardians“

Za sve studente koji imaju ideje koje mogu promijeniti budućnost obrazovanja, natječaj „The next AI Guardians“ je „alat“ koji im može pomoći da donesu promjene i učine obrazovni sustav još boljim i učinkovitijim. Natječaj se odvija u nekoliko faza. U prvoj fazi svi sudionici trebaju oformiti tim koji se mora sastojati od najmanje četiri studenta i jednog istraživača (Microsoft preporučuje da u njemu bude i jedan profesor u ulozi mentora) te prijaviti svoju ideju. Tim treba ispuniti prijavnicu putem linka te u daljnjem koraku prijave objasniti svoju AI ideju u formatu videozapisa u trajanju od 2 do 3 minute te do subote, 25. siječnja 2020. Nakon što razmotri sve prijave, Microsoft će objaviti listu timova koji su se kvalificirali za natječaj, odnosno odabrati ideje koje prolaze u drugu fazu natječaja.

U drugoj fazi svi kvalificirani timovi dobit će priliku dodatno razraditi svoj koncept kako bi mogli uspješno prikazati demonstraciju svoje ideje. Svaki tim dobit će svog mentora, vrhunskog stručnjaka za područje umjetne inteligencije iz Microsofta, koji će mu pomoći da doradi i usavrši svoj koncept kako bi tim povećao svoje šanse da se plasira u finale. U trećoj fazi koja će trajati od 30. ožujka do 3. travnja, timovi će putem platforme Teams predstaviti svoje koncepte. Microsoft kao organizator natječaja će nakon predstavljanja koncepata odabrati 5 najboljih koji će se plasirati u finale koje će se održati u AI Bootcampu u Budimpešti.

U četvrtoj fazi uoči finala u Budimpešti timovi će imati vremena do 26. svibnja da razrade sve detalje svog projekta te dobro uvježbaju predstavljanje pred publikom. Finale će se održati od 27. do 29. svibnja u Budimpešti, gdje će posljednjeg dana biti proglašen pobjednički tim. Svaki član pobjedničkog tima osvojit će računalo u rangu Surface Pro uređaja i dodatnu opremu.

Natječaj „The Next AI Guardians“ pokrenut je 2018. godine s ciljem da inspirira i podrži razvoj obrazovanja uz pomoć tehnologije, odnosno pronalaženjem AI rješenja koja mogu unaprijediti proces učenja budućih generacija. U ovogodišnjem natječaju prvi puta mogu sudjelovati i studenti iz Hrvatske, što im daje priliku da pokažu svoju kreativnost u rješavanju izazova s kojima se susreće obrazovanje te primjene tehnološka rješenja temeljena na umjetnoj inteligenciji.