Waze omogućio korisnicima 'nostalgično iskustvo' navigiranja

Waze, jedna od najpopularnijih aplikacija za navigaciju, uvela je novu značajku koja će se posebno svidjeti korisnicima koji se rado prisjećaju 70-ih, 80-ih i 90-ih godina prošlog stoljeća – Retro Mode.

Dakle, zahvaljujući Retro Mode značajki, korisnici mogu odabrati tri raspoloženja (moods), tri ikone automobila te tri glasa za navigaciju. Svaka od tih opcija predstavlja jednu određenu eru prošlog stoljeća, a moguće ih je i kombinirati.

Drugim riječima, ako želite da vam glas navigiranja bude DJ iz 70-ih, ikona automobila Red Racer iz 80-ih, a raspoloženje Dialed Up iz 90-ih, to je isto moguće.

Za aktivaciju ove značajke potrebno je otići u aplikaciju, kliknuti na My Waze, Drive with the 80's te na koncu odabrati željena raspoloženja, ikone automobila i glasove za navigaciju. Kako Waze navodi u službenoj objavi, Retro Mode bit će dostupan ograničeno vrijeme na engleskom, portugalskom i francuskom jeziku.