Apple odustaje od Vision Aira i ubrzava razvoj pametnih naočala

Kako bi što prije izbacili uređaj koji konkurira Metinim Ray-Ban naočalama, Apple odustaje od povoljnog naglavnika za proširenu stvarnost i ubrzava razvoj svojih prvih pametnih naočala

Dugogodišnji Appleov analitičar, Ming-Chi Kuo, još je početkom ove godine objavio detaljnu vremensku crtu za Appleove nosive uređaje, prema kojoj bi Appleov pristupačniji i lakši naglavnik za proširenu stvarnost, Vision Air, trebao izaći na tržište 2027. godine.

Međutim, prema novom izvještaju Bloomberga, čini se da je Apple zaustavio razvoj Vision Aira te se odlučio u potpunosti fokusirati na pametne naočale, ne bi li tako što prije na tržište izbacili konkurenta Metinim Ray-Ban modele. Navodi se da su već počeli s prebacivanjem inženjera s projekta Vision Aira na razvoj pametnih naočala.

Zbog ubrzanja razvoja, očekuje se da će Appleove pametne naočale ući u masovnu proizvodnju već tijekom sljedeće godine, a ne u drugom kvartalu 2027. kako se prvotno planiralo.

Inače, prva generacija Appleovih pametnih naočala trebala bi nuditi nekoliko različitih materijala za okvir te će dolaziti bez ugrađenog zaslona. No, kako je riječ o pametnim naočalama, bit će opremljene Apple Intelligenceom, uz više kamera koje će omogućavati Visual Intelligence značajke.