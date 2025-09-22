Kako je propala demonstracija Metinih pametnih naočala?

Ni ekipa iz tvrtke poput Mete ne može uvijek predvidjeti kakvi sve problemi bi se mogli pojaviti u live demonstraciji novog proizvoda, a objašnjenjem uzroka želi se poslati poruka da nije problem u samim uređajima

Mario Baksa ponedjeljak, 22. rujna 2025. u 06:20

Na ovogodišnjoj Meta Connect konferenciji, otprije nekoliko dana, gdje je kompanija željela pokazati kako bi pametne naočale jednog dana mogle zamijeniti pametne telefone, glavna tema postao je - neuspjeli demo.

Chef koji je imao nesporazum s naočalama i umjetnom inteligencijom
U prvom segmentu nastupio je chef-influencer Jack Mancuso, koji je u videu o kuhanju pokušao aktivirati funkciju Live AI glasovnom naredbom "Hey Meta, start Live AI". Publika je očekivala da će njegove naočale reagirati i odmah prikazati mogućnosti asistenta. No umjesto toga dogodila se potpuna tišina: naočale nisu dale nikakav odgovor, nije bilo vizualne povratne informacije ni prepoznate naredbe. Za gledatelje je to izgledalo kao da sustav uopće ne radi, odnosno kao da je veza jednostavno pukla.

Tek se naknadno otkrilo što se zapravo zbilo. Budući da je u dvorani bilo više desetaka naočala, sve su one istodobno reagirale na istu frazu i pokušale se povezati s istim poslužiteljem. Kako su bile konfigurirane da koriste razvojni server, a ne produkcijsku infrastrukturu, server je u sekundi bio preopterećen i nije mogao obraditi nijedan zahtjev. Tehnički direktor Mete Andrew Bosworth to je sažeo riječima: "U osnovi, sami smo sebe DDoS-ali."

A problemi nisu poštedjeli i glavnu figuru Mete
Neugodnosti tu nisu stale. U drugom dijelu programa, Mark Zuckerberg na pozornici je predstavio novi model Meta Ray-Ban Display, s integriranim ekranom u staklu i upravljanjem preko Neural Band narukvice. Plan je bio jednostavan: Zuckerberg će primiti WhatsApp videopoziv od Boswortha i tako pokazati kako korisnik može komunicirati bez telefona u ruci.

CTO Bosworth na Instagramu objašnjava što se stvarno događalo u pozadini neugodnih situacija
CTO Bosworth na Instagramu objašnjava što se stvarno događalo u pozadini neugodnih situacija

No, kad je poziv stigao, naočale nisu reagirale. Na njihovom ekranu nije se pojavila nikakva obavijest o dolaznom pozivu. Zuckerberg je nekoliko trenutaka čekao, pogledavao prema publici i kameri, ali ništa se nije događalo. Gledateljima je izgledalo kao da je cijela funkcionalnost nedovršena ili da veza ne radi.

U stvarnosti, problem je bio puno specifičniji: naočale su u tom trenutku bile u sleep modu, a softver koji kontrolira prikaz notifikacija nije predvidio takvu situaciju. Sustav je doslovno "propustio trenutak" - poziv je stigao dok je zaslon bio neaktivan i, kad se probudio, više nije znao da obavijest treba prikazati. Ispalo je da je riječ o race condition bugu, koji se pojavio upravo u toj kombinaciji okolnosti. U svakodnevnoj upotrebi korisnik bi obično nosio naočale aktivne ili bi ih probudio dodirom, no na pozornici se neočekivano našao rubni slučaj koji je razotkrio spornu softversku grešku.

Bosworth je kasnije na Instagramu naglasio da su neugodne situacije na događaju failovi demonstracije, a ne failovi prozvoda, te objasnio da problemi bili nisu rezultat loše bežične veze, nego pogrešne konfiguracije demo sustava i neočekivane softverske greške. Istaknuo je da su kvarovi otklonjeni odmah nakon događaja i da se takvi problemi u stvarnim uvjetima ne bi trebali ponoviti.

Ako niste pogledali prijenos događaja, a želite vidjeti failove, možete to u ovom videu:

Meta unatoč svemu ostaje pri svojoj viziji: pametne naočale trebale bi s vremenom postati centralni uređaj za pristup umjetnoj inteligenciji i preuzeti dio funkcija pametnih telefona. No ovaj propali demo jasno je pokazao da put do toga nije jednostavan - i da se i na velikoj pozornici može otkriti koliko je tehnologija još uvijek krhka.

 



