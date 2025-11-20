Sve je više detalja poznato o Samsungovim pametnim naočalama

Samsung bi već sljedeće godine mogao predstaviti svoj prvi par pametnih naočala, a najnovije neslužbene informacije otkrivaju da će imati oznaku modela SM-O200P. Slovo „O“ u oznaci potvrđuje da nije riječ o još jednom naglavniku, za razliku od Galaxy XR-a koji na tom mjestu ima slovo „I“, već da se radi o potpuno novoj kategoriji proizvoda.

Očekuje se, stoga, da će Samsungove pametne naočale biti koncipirane kao Meta Ray-Ban. Sljedeće će godine na tržište navodno stići verzija bez zaslona, dok će godinu nakon, 2027., biti predstavljena inačica sa zaslonom.

Naočale će navodno koristiti fotoosjetljive leće koje se automatski zatamnjuju na suncu te postaju prozirne u zatvorenim prostorima. Imat će kameru, Wi-Fi i Bluetooth i mogućnost spajanja na mobilnu podatkovnu vezu. Samsung je već zaštitio naziv Galaxy Glasses pa se pretpostavlja da će se upravo tako i zvati.

Samsungove pametne naočale bit će prvo predstavljene u SAD-u, a kasnije će stići i na ostala tržišta.