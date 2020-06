NASA ima rješenje uz koje bismo mogli prestati dirati lice

U NASA-i je osmišljen 3D ispisani privjesak s nekoliko elektroničkih komponenti koji korisnika može upozoriti kada želi ruke približiti licu – da to ne čini

Dodirivanje lica rukama niti inače nije pretjerano poželjno, iako to svi činimo gotovo konstantno. Do lica se, tj. do očiju, nosa, usta na ovaj način vrlo lako prenose razni virusi i bakterije koje smo na rukama prikupili. U vrijeme kada svijetom vlada pandemija respiratornog koronavirusa, koji u tijelo može ući jedino kroz otvore na licu – posebno je važno držati ruke čistima i pokušati ih ne prinositi licu i njima dodirivati usta, oči i nos.

Kako je popriličan problem kontrolirati se, u NASA-inom Laboratoriju za reaktivni pogon (JPL) poslužili su se svojim znanjem i tehnologiji kako bi pomogli u rješavanju tog problema. Izradili su 3D printani nosivi uređaj, privjesak za lančić, u obliku manjeg USB sticka koji će onoga tko ga nosi upozoriti da ne prinosi ruke k licu.

Na socijalnoj distanci od vlastitih ruku

Učinit će to diskretnim vibriranjem kada njegov infracrveni senzor blizine primijeti da se ispred privjeska kreće nešto što bi mogla biti ruka korisnika. Senzori "hvataju" područje od 15 centimetara oko njega, što je dovoljno da se obuhvati područje lica i ruke primijete na vrijeme, prije nego dotaknu dio tijela koji ne bi trebale.

Uređaj, koji nazivaju PULSE, složen je od jednostavnih i jeftinih komponenti koje je lako nabaviti, a inženjeri koji su ga osmislili sve planove za njegovu izradu postavili su i na GitHub kao open source. Želite li se, dakle, i sami iskušati u izradi jednog komadića NASA-ine tehnologije u kućnoj radinosti, sve upute i STL dokumenti za 3D ispis i linkovi za narudžbu dijelova dostupni su na ovom mjestu.