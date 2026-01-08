Prve AR naočale na svijetu s podrškom za HDR10 stižu na globalno tržište

Kineski brend pod okriljem TCL-a, RayNeo, iskoristio je ovogodišnji CES kako bi doveo AR naočale Air 4 Pro na globalnu pozornicu. Radi se inače o AR naočalama koje su prošle godine predstavljene u Kini, a koje se ističu kao prve AR naočale na svijetu s podrškom za HDR10.

Naime, RayNeo Air 4 Pro opremljene su 0,6-inčnim Micro-OLED zaslonima s frekvencijom osvježavanja do 120 Hz, svjetlinom do 1.200 nita te hibridnim PWM zatamnjenjem od 3.840 Hz. Prema navodima proizvođača, naočale mogu prikazati virtualni zaslon dijagonale do 201 inča na udaljenosti od šest metara, uz kontrast od 200.000:1 i 10 razina podešavanja svjetline.

Foto: RayNeo

Naočale pogoni procesor Pixelworks Vision 4000 koji omogućuje nadogradnju SDR sadržaja na HDR te pretvorbu 2D prikaza u 3D. Za zvuk je pak zadužen sustav s četiri zvučnika, podešen u suradnji s tvrtkom Bang & Olufsen.

Od ostalih značajki, spomenimo da Air 4 Pro teže 76 grama, dolaze s podesivim jastučićima za nos, a kompatibilne su i s USB-C uređajima koji podržavaju video izlaz. Naočale bi na tržište trebale doći već krajem ovog mjeseca uz preporučenu cijenu od 300 dolara.