Sveučilište Algebra domaćin prvog europskog programa Innovation Leadership MIT Bootcamps

Sveučilište Algebra bit će domaćin prvog europskog MIT Bootcamps programa na temu Innovation Leadership od 8. do 14. lipnja 2024. Studenti iz čak 23 zemlje diljem svijeta trenutno studiraju na Sveučilištu Algebra, što je rezultat sustavnih napora da program, ali i studiji u Hrvatskoj općenito, budu privlačniji međunarodnim studentima. Suradnja pokrenuta s MIT-em dodatan je korak u tom smjeru daljnje internacionalizacije, ali i podizanja kvalitete domaćih obrazovnih programa.

Radi se o intenzivnom jednotjednom osobnom obrazovnom programu koji će uključivati 12+ satne radionice, predavanja i seminare. Prijave su službeno otvorene putem službenih stranica za sve mlade inovatore, lidere, buduće poduzetnike, željne podizanja vještina i ostavljanja traga u globalnom okruženju inovacija, a do 13. ožujka traju early bird prijave po posebno povoljnim cijenama.

MIT Bootcamps dolazi u Hrvatsku

"Iznimno smo ponosni na to da baš Sveučilište Algebra ima priliku dovesti ovaj prestižni program u Hrvatsku, u Zagreb. Zagreb, uz to što je i atraktivno turističko odredište, jedna je od vodećih europskih regija u području inovacija. Na nedavno objavljenoj Europskoj ljestvici inovacija Zagreb se našao među regijama koje se karakteriziraju kao snažni inovatori. Padobran, torpedo, izmjenična struja, bežični prijenos, kemijska olovka, prikupljanje otisaka prstiju – samo su neki od izuma rođenih u Hrvatskoj, domovini Nikole Tesle, Fausta Vrančića, Ivana Lupisa, Ivana Vučića, Slavoljuba Penkale i mnogih drugih povijesnih i suvremenih inovatora, kao i naprednih tehnoloških kompanija poput Rimac Grupe, Infobipa, Aircasha i Photomath. Danas je Hrvatska u usponu tehnološkog startup i IT tržišta opremljenog kvalitetnim talentima i ogromnim kreativnim potencijalom. Nakon Brisbanea, Tokija, Sao Paola i drugih svjetskih destinacija, Zagreb i Algebra ugostit će mlade poduzetne ljude iz cijelog svijeta na ovom jedinstvenom, intenzivnom sedmodnevnom programu kojeg će pratiti i dodatne aktivnosti – TREK kao trodnevna kombinacija učenja i turističkog razgledavanje te Innovation Leadership konferencija" – rekao je Hrvoje Josip Balen, član Uprave Sveučilišta Algebra.

MIT Bootcamps odavno je sinonim za poticanje kreativnosti, suradnje i disruptivnog razmišljanja. Program, osmišljen kako bi osnažio pojedince da se uhvate u koštac s izazovima modernog doba i pokrenu inovativne procese razmišljanja, stekao je međunarodno priznanje zbog svog utjecaja na sudionike i pothvate koje stvaraju. Partneri programa u Hrvatskoj su Hrvatska pošta, Mastercard, Aircash, Infobip, Rimac Grupa i Hrvatska turistička zajednica.

Ivan Čulo, predsjednik Uprave Hrvatske pošte, Hanna Adeyema, direktorica MIT Bootcampsa i Hrvoje Josip Balen, član Uprave Sveučilišta Algebra

"Misija Opening Learning MIT programa je širiti ideje i kulturu MIT-a prema što široj i raznovrsnijoj publici, a MITx i Bootcamps platforme samo su jedan dio tog procesa, kroz koje godišnje prođe preko 17 milijuna polaznika, od čega je 69% izvan SAD-a. Do sada je više od 41 milijun ljudi saznalo za Innovation Leadership Bootcamps program koji će biti održan u Zagrebu, putem naših digitalnih kanala oglašavanja, imamo preko 3.000 zainteresiranih prijavitelja, a kroz selekcijski proces ih je prošlo nešto više od 40. To je ogromna prilika i za brendiranje i veću prepoznatljivost Hrvatske kao zemlje u kojoj se nalaze inovatori i uspješni poduzetnici. 'Tajni sastojak' Bootcampova su naši treneri, instruktori i predavači koji pružaju stručnost, mentorstvo i usmjeravanje tijekom Bootcampova. Oni su tu da podrže timove, putem povratnih informacija o rezultatima i znanjima o tome kako najbolje primijeniti naučene koncepte, te pomažu u navigaciji i upravljanju timskom dinamikom. Danas je poduzetničko promišljanje, u vremenu tehnoloških i ekoloških izazova, važnije nego ikad ranije" – kazala je direktorica MIT Bootcampsa, Hanna Adeyema.

TREK za product managere

TREK je posebno zanimljiv dio koji prethodi samom Bootcampu, bit će održan tri dana ranije u Rovinju, Puli te Svetoj Nedelji, a fokus njegova programa bit će na produkt menadžmentu. To je jedna od mikrokvalifikacija HKO razine 6 koju je Sveučilište Algebra nedavno akreditiralo i time postalo prva institucija u Hrvatskoj koja nudi znanja i vještine iz tog područja svojim polaznicima. Partneri TREK-a hrvatski su startupi i jednorozi – Rimac i Infobip koji su odlučili mladim entuzijastima iz cijelog svijeta pružiti uvid u svoje poslovne procese, pokazati im svoje postrojenje i kampuse te ih kroz kratki program podučiti kako uspješno upravljati suvremenim digitalnim proizvodima.

Suradnja Sveučilišta Algebre i MIT-a prilika je za Hrvatsku da prepoznamo koliko smo zanimljivi i prestižnim institucijama, koliko smo danas globalno povezani s najboljima iz čitavog svijeta te koliko je važno razvijati i njegovati te odnose kako bismo prije svega ostvarili demografske ciljeve zadržavanja mladih u zemlji, ali i prilika za brendiranje Hrvatske kao "live and learn" destinacije, zbog čega je program dobio podršku i Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske.

Na MIT Bootcampsu sudionici će imati priliku raditi s raznolikim timovima ambicioznih poduzetnika iz cijelog svijeta i uhvatiti se u koštac s realnim izazovima uz podršku trenera obučenih na MIT-u. Polaznici će u jednom tjednu doživjeti uspone i padove izgradnje poduzetničkog pothvata, nešto za što su obično potrebne 2-3 godine. Sudionici će imati priliku upiti neka od najboljih poduzetničkih iskustava dostupnih u svijetu te upoznati Hrvatsku kao destinaciju koja, osim vrhunskih krajolika, nudi i vrhunsko obrazovanje.