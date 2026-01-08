Zanimanje budućnosti – u Beču se školuju klimatski vrtlari

Novim programom strukovnog obrazovanja i osposobljavanja za klimatske vrtlare glavni grad Austrije pokazuje da su mu zaštita klime i održivi urbani razvoj izuzetno važni

Klimatski vrtlari aktivno doprinose poboljšanju gradske klime. Njihovi zadaci uključuju ozelenjivanje parkova, ulica, fasada i krovova, uklanjanje nepropusnih površina, postavljanje sustava za navodnjavanje i slično. Oni također odabiru biljke koje se lako prilagođavaju klimi. Novo zanimanje tako doprinosi smanjenju buke i temperature u gradu, većem broju sjenovitih područja, zadržavanju kišnice te duljem vijeku trajanja zgrada. Promicanjem bioraznolikosti i kreativnim oblikovanjem životnih prostora, klimatski vrtlari uvelike sudjeluju u očuvanju resursa i povećanju kvalitete života u gradu.

„Jedna od mogućnosti suočavanja s izazovima koje donose klimatske promjene jest ciljano stvaranje i promišljeno oblikovanje zelenih površina. Novi strukovni obrazovni program za stjecanje zvanja klimatskog vrtlara spoj je vrtlarstva, zaštite okoliša i tehničkih vještina zbog čega značajno može doprinijeti većoj kvaliteti života, ali i oblikovanju zelenih površina koje su otporne na klimatske promjene“, poručio je Jürgen Czernohorszky, član bečkog gradskog poglavarstva za klimu i okoliš.

Kako bi se steklo zvanje klimatskog vrtlara, potrebno je završiti trogodišnji obrazovni program koji omogućuje Strukovna škola za vrtlarstvo i cvjećarstvo, smještena u bečkom okrugu Donaustadt. Spomenuti program dio je austrijskog dualnog sustava obrazovanja koji spaja teorijsku nastavu u strukovnoj školi s praksom u poduzeću. Mladi tako dobivaju priliku za praktičnu naobrazbu, a poduzeća imaju mogućnost razvoja i oblikovanja vlastite buduće radne snage.

Klimatski vrtlari potrebni su tvrtkama za uređenje okoliša, vrtovima, ali i gradovima i općinama. Suradnjom s građevinarima i stručnjacima na području hortikulture, ali i tehnologije, oni mogu značajno doprinijeti održivom razvoju te očuvanju klime i okoliša.

Novi strukovni obrazovni program za stjecanje zvanja klimatskog vrtlara, koji se u Beču provodi od početka prošle godine, spaja održivost s praktičnim obrazovanjem i jača poziciju Austrije kao predvodnika u zelenom urbanom razvoju. On je ujedno bečki odgovor na ekološke izazove današnjice.