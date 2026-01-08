Zanimanje budućnosti – u Beču se školuju klimatski vrtlari

Novim programom strukovnog obrazovanja i osposobljavanja za klimatske vrtlare glavni grad Austrije pokazuje da su mu zaštita klime i održivi urbani razvoj izuzetno važni

Bug.hr četvrtak, 8. siječnja 2026. u 16:00
Klimatski vrtlari uče kako odgovoriti na klimatske izazove 📷 © Bildungsdirektion für Wien
Klimatski vrtlari uče kako odgovoriti na klimatske izazove © Bildungsdirektion für Wien

Klimatski vrtlari aktivno doprinose poboljšanju gradske klime. Njihovi zadaci uključuju ozelenjivanje parkova, ulica, fasada i krovova, uklanjanje nepropusnih površina, postavljanje sustava za navodnjavanje i slično. Oni također odabiru biljke koje se lako prilagođavaju klimi. Novo zanimanje tako doprinosi smanjenju buke i temperature u gradu, većem broju sjenovitih područja, zadržavanju kišnice te duljem vijeku trajanja zgrada. Promicanjem bioraznolikosti i kreativnim oblikovanjem životnih prostora, klimatski vrtlari uvelike sudjeluju u očuvanju resursa i povećanju kvalitete života u gradu.

„Jedna od mogućnosti suočavanja s izazovima koje donose klimatske promjene jest ciljano stvaranje i promišljeno oblikovanje zelenih površina. Novi strukovni obrazovni program za stjecanje zvanja klimatskog vrtlara spoj je vrtlarstva, zaštite okoliša i tehničkih vještina zbog čega značajno može doprinijeti većoj kvaliteti života, ali i oblikovanju zelenih površina koje su otporne na klimatske promjene“, poručio je Jürgen Czernohorszky, član bečkog gradskog poglavarstva za klimu i okoliš.

Kako bi se steklo zvanje klimatskog vrtlara, potrebno je završiti trogodišnji obrazovni program koji omogućuje Strukovna škola za vrtlarstvo i cvjećarstvo, smještena u bečkom okrugu Donaustadt. Spomenuti program dio je austrijskog dualnog sustava obrazovanja koji spaja teorijsku nastavu u strukovnoj školi s praksom u poduzeću. Mladi tako dobivaju priliku za praktičnu naobrazbu, a poduzeća imaju mogućnost razvoja i oblikovanja vlastite buduće radne snage.

Klimatski vrtlari potrebni su tvrtkama za uređenje okoliša, vrtovima, ali i gradovima i općinama. Suradnjom s građevinarima i stručnjacima na području hortikulture, ali i tehnologije, oni mogu značajno doprinijeti održivom razvoju te očuvanju klime i okoliša.

Novi strukovni obrazovni program za stjecanje zvanja klimatskog vrtlara, koji se u Beču provodi od početka prošle godine, spaja održivost s praktičnim obrazovanjem i jača poziciju Austrije kao predvodnika u zelenom urbanom razvoju. On je ujedno bečki odgovor na ekološke izazove današnjice.



Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Folded Motion® Waveguide tehnologija

Akcija

MARTIN LOGAN Motion XT F100

Frekvencijski odziv 31 Hz - 25 kHz ± 3 dB, disperzija 5° (vertical) x 90° (horizontal), osjetljivost 92 dB, impedancija 4 ohms

4.459 € 5.579 € Akcija

Gladak i transparentan zvuk.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE509

Dvosistemski podni zvucnici, raspon: 32Hz-28kHz (+/- 6dB), osjetljivost: 89dB, peak SPL: 115dB, maksimalna snaga: 175W, crossover frekvencija: 2.9kHz, impedancija: 6 ohma.

2.380 € 2.800 € Akcija

Manje šuma, više glazbe.

Izbor kupaca

DALI KUPID Black Ash

AudioQuest Niagara 1200 je kompaktan mrežni kondicioner koji osigurava čisto i stabilno napajanje za audio i AV sustave, smanjuje šum i izobličenja, štiti opremu od prenapona te poboljšava dinamiku i detalje zvuka u svakodnevnom slušanju.

999 € 1.249 € Akcija

Uključena Pick it MM E zvučnica

PRO-JECT E1.2, , PICK IT, MM

Gramofon s elektroničkom promjenom brzine 33/45 o/min i remenskim pogonom, omjer signal/šum 65 dB, wow & flutter do ±0,23 %, ručka 218,5 mm / 7 g, potrošnja 4,5 W,

329 € Kupi

Spaja bezvremenski dizajn s vrhunskom akustičnom tehnologijom.

KEF Coda W Dark Titanium

Podržava Bluetooth 5.4 s aptX Adaptive i aptX Lossless, ima phono ulaz za gramofon, USB-C, AUX ulaz te izlaz za subwoofer, što omogućuje jednostavno proširenje sustava. Bilo da slušate streaming, vinil, s računala ili TV, sve se spaja izravno na zvučnike.

899 € Kupi

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi