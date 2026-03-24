Evo kada će Apple predstaviti iOS 27

Apple je službeno potvrdio da će se ovogodišnja konferencija Worldwide Developers Conference (WWDC) održati od 8. do 12. lipnja 2026. godine. Kao i svake godine, uvodno izlaganje prvog dana donijet će predstavljanje novih verzija operativnih sustava.

Tako se 8. lipnja očekuje premijera iOS-a 27, iPadOS-a 27, macOS-a 27 i ostalih novih verzija Appleovih OS-ova. Iako će sustavi biti predstavljeni početkom ljeta, njihovo službeno izdanje i dalje se očekuje na jesen nakon višemjesečnog beta testiranja za developere i znatiželjne korisnike.

Nakon prošlogodišnjeg velikog redizajna, Apple bi ove godine trebao dodatno doraditi Liquid Glass vizualni identitet, bez radikalnih promjena u dizajnu.

Jedna od potencijalno najzanimljivijih novosti odnosi se na Siri, koja bi napokon mogla dobiti značajnije nadogradnje. Prema neslužbenim informacijama, iOS 27 i iPadOS 27 mogli bi donijeti integraciju Geminija, čime bi Appleov glasovni asistent postao znatno napredniji nego dosad.