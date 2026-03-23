Serija Galaxy S26 dobiva podršku za lakše dijeljenje datoteka s iPhoneom

Prijenos datoteka s Androida na iPhone putem Quick Sharea više nije rezervirano samo za Pixele. Tu su mogućnost sada dobili i modeli iz Samsungove nove serije Galaxy S26

Matej Markovinović ponedjeljak, 23. ožujka 2026. u 17:35
Galaxy S26 Ultra 📷 Foto: Samsung
Galaxy S26 Ultra Foto: Samsung

Google je još u studenom prošle godine predstavio mogućnost dijeljenja datoteka s Appleovim uređajima putem Quick Sharea na Pixelima 10. Sada, četiri mjeseca kasnije, tu mogućnost dobiva i Galaxy S26, Galaxy S26+ i Galaxy S26 Ultra.

Riječ je, naime, o značajki koja omogućuje korisnicima jednostavno slanje i primanje datoteka između Android i Apple uređaja, slično kao što to već godinama omogućuje Appleov AirDrop unutar vlastitog ekosustava. Za aktivaciju je potrebno u postavkama uređaja otvoriti izbornik „Connected devices“, odabrati Quick Share te uključiti opciju „Share with Apple devices“.

Podrška za AirDrop unutar Quick Sharea bit će dostupna i na drugim Androidima, no još nije poznato kada.  Oppo je, primjerice, nedavno potvrdio da će njegova nova Find X9 serija uskoro dobiti ovu značajku.

 

