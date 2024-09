Hoće li HarmonyOS Next popraviti situaciju za Huaweijevu implementaciju vlastitog OS-a?

HarmonyOS Next, nova generacija Huaweijevog operativnog sustava koja napušta Linux kernel, trebala je debitirati sa serijom Mate 70 u listopadu. Međutim, najnovije izvješće ukazuje na odgodu lansiranja, sugerirajući da HarmonyOS Next još nije spreman za široku upotrebu

Huawei je prvi put lansirao HarmonyOS kao alternativu Androidu u Kini u kolovozu 2019. godine, tri mjeseca nakon što je američka vlada dodala Huawei na trgovinsku crnu listu. U lipnju ove godine, na svojoj godišnjoj konferenciji HDC 2024, Huawei je predstavio HarmonyOS Next. Prava premijera trebala je doći krajem mjeseca, no novo izvješće tvrdi da je lansiranje serije Huawei Mate 70 odgođeno, a razlog bi bio upravo HarmonyOS Next.

HarmonyOS - ozbiljni konkurent Googleovom Androidu

Kad se prvobitno pojavio, HarmonyOS se smatrao ozbiljnim konkurentom Googleovom Androidu na kineskom tržištu. Richard Yu, izvršni direktor Huaweijeve divizije za potrošačko poslovanje, optimistično je pozvao kineske internetske i tehnološke tvrtke da se pridruže ekosustavu Harmony. Rezultat toga je više od 5.000 tvrtki koje su se prijavile, a 1.500 aplikacija postalo je dostupno za preuzimanje. Međutim, unatoč impresivnim brojkama, u ambicioznom planu Huaweija naziru se pukotine.

Iza fasade oduševljenja javljaju se zabrinutosti oko kvalitete i funkcionalnosti aplikacija koje se objavljuju za HarmonyOS. Stručnjaci iz industrije ukazali su na očit nedostatak u ekosustavu: odsutnost značajnih gaming aplikacija, koje predstavljaju kritičan segment na tržištu mobilnih aplikacija. Štoviše, mnoge aplikacije koje se hvale kao spremne za preuzimanje zapravo su još uvijek u demo fazama, nudeći ograničenu funkcionalnost i suboptimalno korisničko iskustvo. Među poznatim aplikacijama koje su objavile nepotpune verzije nalaze se Taobao, NetEase, iQIYI i Xiaohongshu.

Ikona aplikacije Taobao

Zaostaje kvaliteta aplikacija

Ova situacija ukazuje na to da, unatoč inicijalno snažnom odazivu razvojnih programera, kvaliteta aplikacija na HarmonyOS platformi još uvijek zaostaju za očekivanjima, što bi moglo predstavljati značajan izazov za dugoročni uspjeh Huaweijevog ambicioznog pothvata. Nakon Huaweijeve razvojne konferencije u lipnju, pojavio se val kritika na internetu, posebno usmjeren na tvrtke poput Tencenta i ByteDancea zbog njihovog percipiranog nedostatka hitnosti u prilagodbi HarmonyOS-u.

"Čistokrvni" HarmonyOS Next

Situaciju bi uskoro mogao poboljšati HarmonyOS Next, iako se ne može odjednom očekivati da će biti riješeni svi problemi oko ovog kineskog operacijskog sustava i njegove adopcije. HarmonyOS Next ne samo da napušta Android, već i Linux kernel. Opisan je kao "čistokrvna" verzija sustava, jer više neće podržavati aplikacije temeljene na Androidu, za razliku od prethodnih verzija. Očito je da Huawei želi odstupiti od američkog softvera u svakom pogledu, obliku i formi.

Arhitektura Os-a Harmony Next Wikipedia

HarmonyOS Next koristi potpuno neovisnu arhitekturu izgrađenu oko Huaweijevog Hongmeng kernela i sustava. Tvrtka također navodi da ova arhitektura sustava donosi 30% poboljšanje u ukupnoj performansi uređaja i 20% smanjenje potrošnje energije.

Odgođeno lansiranje

Novo izvješće tvrdi da je lansiranje serije Huawei Mate 70 s HarmonyOS Next odgođeno. Očekivalo se da će tvrtka predstaviti nove uređaje u listopadu. Međutim, čini se da ćemo morati pričekati nešto dulje, a razlog bi bio upravo HarmonyOS Next.

Ova odgoda ukazuje na složenost razvoja i implementacije novog operativnog sustava. Huawei vjerojatno želi osigurati da HarmonyOS Next bude potpuno spreman i optimiziran za njihov najnoviji flagship uređaj prije lansiranja.