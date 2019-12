Microsoft uskoro kreće sa žešćim upozorenjima o kraju podrške za Windows 7

Sredinom idućeg mjeseca, točnije 14. siječnja 2020. Microsoft će većem broju korisnika prestati pružati besplatnu podršku za Windows 7. Korisnici koji se odluče na plaćanje podrške kroz program ESU (Extended Security Update) još će se neko vrijeme moći zadržati na sada već deset godina starom operacijskom sustavu.

Korisnici koji neće plaćati sigurnosne nadogradnje izložit će se virusima i drugim ugrozama ako nakon navedenog datuma i dalje nastave s korištenjem Windowsa 7. Za očekivati je da će kriminalci pokušati iskoristiti novo otkrivene i stare nepokrpane propuste za krađu osjetljivih podataka i slične radnje.

NetMarketShare je u izvještaju za studeni 2019. naveo kako korisnika Windows 7 u svijetu ima još uvijek popriličan broj – 26,86%. Svi oni su do sada bili u više navrata obavještavani od Microsofta o skorom kraju za Windowse 7, još prošle godine su im na računala počele stizati poruke upozorenja u vidu malog prozora u donjem desnom kutu zaslona, a od iduće će godine poruke biti i veće.

Izvještaj za studeni 2019. jasno govori kako dio korisnika Microsoftove poruke nije shvatio odveć ozbiljno. Koji je točan razlog za to nije poznato, možda im oprema ne dopušta prelazak na novije Windowse jer za njihove uređaje nema drivera, možda im neki softver ne radi dobro pod desetkom ili je nešto treće u pitanju, to znaju samo oni. No bez obzira na to – Microsoft će od 15. siječnja 2020. krenuti s novim krugom slanja poruka o kraju podrške za Windows 7.

Nove poruke neće biti lako ignorirati kao dosadašnje, jer će se ovog puta prikazivati preko cijelog zaslona. Poruku neće biti moguće ukloniti sa zaslona bez interakcije korisnika jednim od tri moguća načina - odabirom remind later, learn more ili don’t remind again opcije. Korisnici koji ni nakon tih upozorenja ne pređu na novije Windowse kasnije se u slučaju virusnih problema neće moći pravdati kako nisu znali da im operacijski sustav više ne prima sigurnosne nadogradnje.

Inače, Microsoft je nakon izlaska Windowsa 10 dosta dugo nudio korisnicima da besplatno nadograde svoje sedmice i osmice na Windowse 10. Iako je ta ponuda odavno završila, Microsoft još uvijek prešutno dopušta aktiviranje Windows 10 s ključevima od Windowsa 7, 8 i 8.1. Tako da još uvijek nije kasno za besplatnu nadogradnju. Microsoftov softver za skidanje ISO slike Windowsa 10 možete preuzeti ovdje.