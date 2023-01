Od kraja siječnja Microsoft više neće prodavati licence za Windowse 10

Microsoft je ovih dana nadopunio svoje službene internetske stranice, na kojima su dostupne informacije o njihovom operacijskom sustavu Windows 10, i gdje se trenutačno mogu kupiti licence za Windowse 10 Home i Pro. U dnu tih stranica, po novome, stoji sljedeća obavijest: "31. siječnja 2023. bit će posljednji dan kada će ovo preuzimanje sustava Windows 10 biti u prodaji. Windows 10 ostat će podržan sa sigurnosnim ažuriranjima koja štite vaše računalo od virusa, špijunskog softvera i drugog zlonamjernog softvera do 14. listopada 2025.".

Još tjedan dana

Ovime će, dakle, službeno početi gašenje prodaje Windowsa 10, a svi će korisnici postupno biti preusmjeravani na Windowse 11, kako je to ranije iz Microsofta i bilo najavljeno. Službenu će podršku desetka dobivati do listopada 2025., do kada se nadaju da će većina korisnika nadograditi svoje sustave na posljednji OS.

Ono što se gasi, dakle, jest službena prodaja "download" licenci s Microsoftovih stranica. No, vanjski prodavači licenci, kao i proizvođači računala s Windowsima 10 (što je danas već vrlo rijetko) i dalje bi mogli imati pristup do novih licenci za taj OS.

Windowsi 10 lansirani su 2015. godine, pa će im službeni životni vijek biti završen nakon "okruglo" deset godina – iako su prilikom predstavljanja najavljivani kao "posljednji Windowsi", koji će ostati na istoj verziji, ali s trajnim opcijama nadogradnje novim funkcionalnostima. Ovoga mjeseca ukinuta je, podsjetimo, službena podrška za Windowse 7, 13 godina nakon službenog lansiranja, kao i za Windowse 8.1, nakon nešto više od 10 godina.