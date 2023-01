Windowsi 7 i dalje su popularni u svijetu, no službena podrška se gasi

Ako se pita Microsoft, era Windowsa 7 završila je odavno, još početkom 2015. godine. Tada je šest godina star operacijski sustav proglašen zastarjelim, a preporuka je bila nadograditi ga na Windowse 8, pa kasnije 8.1 ili neku od aktualnijih inačica. No, zbog velikog broja korisnika koji su tada još uvijek koristili "sedmicu", Microsoft je određenim, primarno poslovnim i institucionalnim korisnicima, odlučio ponuditi produljeno razdoblje podrške.

Kraj nakon 13 godina

Extended Security Update (ESU) inačica Windowsa 7 tako je do danas bila posljednje utočište onih koji su, iz bilo kojih razloga, morali na svojim računalima zadržati stari OS. Najčešće je to bilo zbog kompatibilnosti s raznim drugim hardverom, strojevima i slično. Produljena podrška trebala je potrajati pet godina, do početka 2020. godine, no i taj tok je prolongiran na još dvije godine. Ovoga utorka, 10. siječnja, operacijski sustavi Windows 7 Professional i Enterprise, koji su koristili ESU, više neće biti podržani niti će im Microsoft nuditi sigurnosna i druga kritično bitna ažuriranja.

Unatoč tome, Windowsi 7 i dalje su treća najpopularnija verzija Microsoftovog OS-a. Nakon "desetke", koja bilježi 68% udjela, pa nove "jedanaestice" sa 17%, Windowse 7 u svijetu i dalje koristi više od 11% računala na Windowsima.

Istoga dana produljeno razdoblje podrške završava i za daleko manje korištene sustav Windows 8 i 8.1 (s oko 2,6% udjela).

Podsjetimo, ubrzo nakon gašenja podrške od strane Microsofta, stari Windowsi izgubit će i mogućnosti nadogradnje za preglednik Chrome, a posljedično i na Chromiumu zasnovani Edge. Slične odluke donijeli su i razni drugi proizvođači softvera te kompanije koje više ne nude nadogradnje drivera svojih uređaja za Windowse 7 i 8.

Na što nadograditi?

Microsoft kaže kako velika većina računala, koja danas i dalje vrte Windowse 7, neće podržavati prelazak na njihov najnoviji OS, Windowse 11. Stoga preporučuju korisnicima nabavku novih računala, kompatibilnih s tim OS-om, koji će imati duži životni vijek. Iako neka računala s Windowsima 7 ili 8 danas mogu podržati instaliranje Windowsa 10, u Microsoftu upozoravaju da će taj OS izgubiti službenu podršku u14. listopada 2025. godine, dakle za manje od tri godine.