Svi uređaji koji podržavaju iOS 13 dobit će i iOS 14

Već prema običaju Apple je svoj WWDC otvorio najavama novog softvera i pokazao što korisnike čeka u nadogradnjama iOS-a, iPadOS-a, watchOS-a i macOS-a, jednom kada one budu potpuno završene i lansirane. To će se, u ustaljenom ritmu, dogoditi najesen, kada i nova generacija iPhonea i ostalih uređaja bude spremna za tržište, no do tada će u javnost biti pušteno i nekoliko javnih beta verzija kako bi svi koji to žele, a posebice developeri, mogli isprobati nove operacijske sustave.

Ove godine iOS 14 donijet će neke od najvećih promjena u posljednje vrijeme. Najznačajnija od njih su widgeti na početnom ekranu, a ističu se i ponegdje korisne dizajnerske promjene raznih elemenata korisničkog sučelja. No, ono što možda najviše zanima korisnike jest činjenica kada će njihovi uređaji "planski zastarjeti" odnosno do kada će dobivati nadogradnje – a u tom slučaju od Applea su stigle dobre vijesti.

Kad je riječ o iOS-u i iPadOS-u, svi iPhonei i iPadi na koje se trenutačno može instalirati brojčana verzija 13 pripadajućeg OS-a, dobit će ove jeseni i mogućnost nadogradnje na verziju 14. To su dakle svi iPhonei i iPadi lansirani u posljednjih pet godina, čiji popis donosimo u zasebnom okviru uz tekst.

iOS i iPadOS 14 dobivaju: iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE (1. generacija), iPhone SE (2. generacija), iPod touch (7. generacija). iPad Pro 12.9" (4. gen.), iPad Pro 11" (2. gen.), iPad Pro 12.9" (3. gen.), iPad Pro 11" (1. gen.), iPad Pro 12.9" (2. gen.), iPad Pro 12.9" (1. gen.), iPad Pro 10.5", iPad Pro 9.7", iPad (7. gen.), iPad (6. gen.), iPad (5. gen.), iPad mini (5. gen.), iPad mini 4, iPad Air (3. gen.), iPad Air 2.

Ako gledamo Apple Watch, i tu će mnogi korisnici dobiti nadogradnje – watchOS 7 dobit će svi pametni satovi oznaka Series 3, 4 i 5.

Kod Macova situacija je nešto kompliciranija zbog različitih modela i godišta, a popis uređaja na koje će stići macOS Big Sur izgleda ovako: MacBook (2015. i noviji), MacBook Air (2013. i noviji), MacBook Pro (kasna 2013. i noviji), Mac mini (2014. i noviji), iMac (2014. i noviji), iMac Pro (svi modeli), Mac Pro (2013. i noviji).