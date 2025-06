Windows Hello, prepoznavanje lica pri logiranju, više ne radi u mraku

Microsoft je potiho uveo promjenu kojom se onemogućuje otključavanje uređaja licem u mraku putem značajke Windows Hello. Iako bi se moglo pomisliti da je riječ o grešci, radi se zapravo o sigurnosnoj mjeri.

Naime, Microsoft je još u travnju zakrpao ranjivost koja je omogućavala zaobilaženje sustava prepoznavanja lica pomoću fotografija ili drugih trikova, ali je time uklonjena mogućnost korištenja Windows Helloa u uvjetima slabog osvjetljenja.

„Nakon instalacije ove ili kasnijih nadogradnji za Windowse, zbog poboljšane sigurnosti, Windows Hello za prepoznavanje lica zahtijeva kamere u boji koje vide lice prilikom prijave“, navodi Microsoft u bilješkama uz travanjsku nadogradnju.

Kako prenosi The Verge, moguće je vratiti mogućnost otključavanja licem u mraku tako da se u postavkama isključi obična, odnosno RGB kamera. U tom slučaju Windows Hello koristi samo infracrveni (IR) senzor, kao ranije. No, problem je što se time kamera potpuno isključuje i više se ne može koristiti u video pozivima ni u drugim aplikacijama, pa većini korisnika to nije praktično rješenje.

Međutim, za one koji bi išli na tu opciju, treba napomenuti da je upravo IR senzor bio razlog uvođenja ove sigurnosne promjene.