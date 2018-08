Your Phone za vlasnike Android uređaja stiže na Windows 10

Korisnicima Windows Insiders Fast Ring izdanja operativnog sustava Windows 10, Microsoft sada nudi novu aplikaciju nazvanu Your Phone.

Riječ je o aplikaciji specifično namijenjenoj sinkronizaciji Android uređaja s Windows 10 okruženjem, kako bi se omogućio prijenos podataka (kao što su na primjer fotografije) na računalo, ali i druge mogućnosti kao što je pregledavanje pristiglih poruka, notifikacija s Android uređaja na Windows 10 računalu.

Jedna od naknadno dodanih mogućnosti u Your Phone je i prebacivanje fotografija s Android uređaja po drag-and-drop sustavu u neku od Microsoftovih aplikacija na računalu kao što je na primjer neka od aplikacija iz Office uredskog paketa.

Your Phone je prvi put predstavljen u svibnju tijekom developerske konferencije Build te počiva na povezanosti Your Phone aplikacije na Android uređaju i Your Phone aplikacije instalirane na Windows 10 računalu. Aplikacija Your Phone zasad je dostupna samo za testiranje u sklopu Windows 10 Insider Preview Build 17728 izdanja operativnog sustava.

Na kraju valja napomenuti da je u izradi i iOS inačica Your Phone aplikacije, no još uvijek nema okvirnog datuma izlaska te inačice aplikacije.