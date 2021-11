Branimir Marić dolazi iz češkog T-Mobilea u A1 Hrvatska na mjesto glavnog direktora za tehniku i IT

Nakon 22 godine provedene u tvrtki A1 Hrvatska odnosno nekadašnjem Vipnetu, glavni direktor za tehniku i informacijske tehnologije Tomislav Makar odlučio je karijeru nastaviti izvan kompanije. Njegovu će funkciju preuzeti Branimir Marić, koji na mjesto novog glavnog direktora za tehniku i informacijske tehnologije dolazi iz češkog T-Mobilea, gdje je dosad obnašao funkciju glavnog direktora za tehnologiju i IT te bio zadužen za tržište Republike Češke i Slovačke

Danas su iz A1 Hrvatska poslali javno priopćenje da Tomislav Makar 1. siječnja 2022. odlazi iz A1 s pozicije glavnog direktora za tehniku i informacijske tehnologije. U kompaniji je gotovo od njezina početka, zaslužan je za neke od najvećih tehnoloških inovacija, uključujući ranu implementaciju EDGE, UMTS/HSPA+, LTE Advance, 5G, 10X PON i Docsis 3.1 tehnologija te je kompaniji donio brojne nagrade za kvalitetu mreže. Bio je dio tima koji je vodio greenfield investiciju u Vipnet, prvu i jednu od najvećih u Hrvatskoj, a pridonio je i razvoju poslovanja diljem A1 Telekom Austria Grupe u području digitalne transformacije, robotizacije i umjetne inteligencije.

„Zahvaljujem Tomislavu Makaru na brojnim inovacijama i iznimnom doprinosu kompaniji u protekle 22 godine te mu želim sve najbolje u njegovom budućem radu. Ujedno izražavam dobrodošlicu Branimiru Mariću, čije će bogato profesionalno iskustvo stečeno na više tržišta sigurno značajno doprinijeti nastavku izgradnje uspješne tehnološke budućnosti ne samo kompanije A1 Hrvatska, već i društva u kojem živimo i radimo”, rekao je Jiří Dvorjančanský, član Uprave i glavni direktor A1 Hrvatske.

Branimir Marić ima više od 20 godina radnog iskustva u telekomunikacijskom i IT sektoru, od čega je niz godina proveo na vodećim izvršnim funkcijama u kompanijama srednje i jugoistočne Europe. Po završetku Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, profesionalnu je karijeru započeo 1998. u Hrvatskom Telekomu gdje je radio na različitim ekspertnim i rukovodećim poslovima s fokusom na upravljanje i razvoj mreže i novih proizvoda te unaprjeđenje korisničkog iskustva.

Karijeru je 2012. nastavio u upravama Deutsche Telekom kompanija na funkciji glavnog direktora za tehnologiju i IT u Slovak Telekomu, a potom i u T-Mobile Republike Češke, nakon spajanja dviju kompanija. Na ovim je poslovima vodio tehnološku transformaciju mrežne i IT infrastrukture, izgradnju i razvoj gigabitnih optičkih i mobilnih mreža kroz različite modele te niz složenih IT projekata poslovne i digitalne integracije i transformacije. Posljednjih je deset godina u sklopu Deutsche Telekoma vodio i niz transformacijskih programa u području unaprjeđenja tehničkih servisa, virtualizacije mrežnih funkcija te optimizacije upravljanja investicijama u radio mrežama.