Elon Musk prošle godine dobio 6,66 milijardi dolara plaće

Elon Musk jedno je vrijeme bio najbogatiji čovjek svijeta. Trenutačno je prema Forbesu treći na listi najbogatijih, iza Bernarda Arnaulta i Jeffa Bezosa, dok ga Bloomberg i dalje drži na prvom mjestu, gotovo izjednačenoga s Bezosom. Milijarda gore ili dolje, sve to ovisi o dnevnim kretanjima cijena dionica njihovih kompanija, pa se tako i ova lista iz dana u dan mijenja. No, ovih je dana objavljena i Bloombergova lista najplaćenijih američkih direktora, na kojoj je pobjednik sasvim jasan i nedostižan.

Musk prvi, Cook osmi

To je Elon Musk, koji je u 2020. godini na temelju plaće i drugih oblika naknada za rad u svojim tvrtkama zaradio ukupno – 6,66 milijardi američkih dolara. Na čelu ove ljestvice našao se treći puta zaredom, a ove je godine njegova plaća bila oko 12 puta viša od one drugoplasiranog direktora na ovoj listi, Mikea Pykosza iz medicinske tvrtke Oak Street Health. On je dospio na drugo mjesto sa "samo" 568 milijuna dolara plaće.

Među prvih se deset najplaćenijih američkih CEO-a (računaju se samo oni čije su tvrtke izlistane na burzi), našlo se još jedno vrlo poznato ime. Tim Cook, prvi čovjek Applea, lani je zaradio 265 milijuna dolara, što ga smješta na osmo mjesto.

Svakako treba napomenuti da se plaće generalnim direktorima u velikim kompanijama, iako ovdje iskazane u novčanim iznosima, ne isplaćuju uvijek u cijelosti u novcu. Tako je i Musk povrh plaće primio i određeni broj dioničkih opcija Tesle. Financijska protuvrijednost je ono što tvrtke s dionicama izlistanima u javnoj ponudi na burzi moraju prijaviti Komisiji za vrijednosne papire (SEC), pa je prema tim podacima složena i ova Bloombergova ljestvica.

Prvih 10 najplaćenijih CEO-ova

Ona uključuje sve plaće, bonuse, izdavanja za mirovinske fondove, kao i dioničke opcije i dionice koje se dodjeljuju direktorima u sklopu kompenzacijskih paketa u njihovim ugovorima. Prema istom izvoru, direktori najvećih tisuću poduzeća u SAD-u (ponovno, čije su dionice na burzi) godišnje zarađuju u prosjeku 144 puta više od medijana plaće njihovih zaposlenika. Kod Muska je taj omjer nešto preko 40 tisuća.