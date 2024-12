Je li Satoshi Nakamoto zapravo – Jack Dorsey?

Protekloga tjedna u Keniji je održana konferencija Africa Bitcoin, posvećena svijetu kriptovaluta, a na njoj je uočen Jack Dorsey, odjeven u majicu na kojoj piše – Satoshi. Ta je fotografija vrlo brzo postala hit na društvenim mrežama i ponovno pobudila interes za više mjeseci, možda i godina, staru teoriju (zavjere?). Prema njoj, upravo je Dorsey, jedan od pokretača Twittera i Blueskya, osnivač platforme za digitalna plaćanja Square, istaknuti tehnološki poduzetnik i investitor – ime koje se krije iza misterioznog identiteta autora bitcoina, Satoshija Nakamota.

Ima li ta hipoteza ikakve čvrste temelje ili je samo riječ o "navučenim" dokazima kojima se spajaju identiteti Satoshija i Dorseya? Evo što o svemu kažu oni, koji su ušli duboko u "zečju rupu" i analizirali sve što se analizirati dalo…

Datumi, interesi, detalji

Misterij Satoshija Nakamota pokušali su riješiti mnogi, tražeći razne detalje i poveznice s mogućim kandidatima. Isto čine i oni koji su uočili određene veze s Dorseyevom biografijom, pa su pronašli mnogo podudarnosti. Dorsey je, naime, iskusan i sposoban programer, vičan kriptografiji. U njegovoj internetskoj povijesti pronađeno je da je početkom stoljeća nabavljao literaturu vezanu uz kriptografiju, predstavljao se hakerskim pseudonimom jak daemon te iskazivao interes za tehnologijama i simbolima, koji se kasnije mogu dovesti u vezu s bitcoinom. Na Twitteru je objavljivao linkove vezane uz plaćanja i kriptografiju, a – slučajno ili ne – doznao je da ga uprava kompanije želi smijeniti s mjesta CEO-a istog mjeseca kad je registrirana domena bitcoin.com.

Samo deset dana prije negoli je objavljena famozna Bijela knjiga bitcoina, dokument koji opisuje način rada prve svjetske kriptovalute, Dorsey je na Twitteru napisao: "Nemojte stvarati nešto osim ako nije potrebno i korisno; ali ako je oboje, nemojte se ustručavati učiniti ga lijepim". U vrijeme kad je, krajem 2008. godine, pokrenut projekt bitcoina, Dorsey je objavljivao kratke poruke u stilu "programiram i testiram", a na dan stvaranja prvog bloka bitcoinovog blockchaina tvitao je "napisat ću NDA (ugovor o povjerljivosti podataka, op.a.) i onda idem prošetati".

"Don't make something unless it is both necessary and useful; but if it is both, don't hesitate to make it beautiful." — jack (@jack) October 20, 2008

Nakon toga uslijedio je niz e-mail poruka poslanih na listu prvih korisnika bitcoina, za koje se smatra da ih je poslao originalni Satoshi, a njihovi datumi poklapaju se s datumima poznatih Dorseyevih putovanja – dok je, primjerice, putovao Bliskim istokom, komunikacije nije bilo, a ona je nastavljena čim je sletio natrag u SAD.

Rođendani i transakcije

Prva ikad transakcija bitcoina obavljena je 11. siječnja 2009., što je datum rođendana Dorseyeve majke. Na dan 19. studenoga iste godine Satoshi se registrirao na službeni bitcoin forum, a upravo to je Dorseyev rođendan. Nadalje, 3. svibnja 2010. Satoshi je izrudario svoj posljednji službeni blok. Bilo je to, zanimljivo, na rođendan Dorseyevog oca.

Bitcoin, Square i Twitter poklapaju se u određenim odlukama i u narednim godinama. Tako je, primjerice, u ožujku 2011. Dorsey vraćen na mjesto CEO-a Twittera, da bi mjesec dana nakon toga Satoshi poslao svoj posljednji cirkularni e-mail navodeći da je "prešao na druge stvari".

Negiranje i špekulacije

U travnju 2020. godine Lexu Friedmanu je u njegovom poznatom podcastu na izravno pitanje o tome je li on zapravo Satoshi, Dorsey odgovorio: "Nisam. A i da jesam, zar bih ti to rekao?". Što nas dovodi do još jednog argumenta – ako je Dorsey zaista Satoshi, to bi moglo objasniti zašto pokretač bitcoina još nije unovčio svoje milijarde, koje je izrudario u prvim danima kriptovalute. Dorsey je i bez toga, naime, milijarder pa mu to nije potrebno. Velik utjecaj u svijetu tehnologije i kriptovaluta ionako već ima i nije mu nužno za to razotkriti se kao Satoshi – više će profitirati od toga da misterij ostane (zauvijek?) nerazriješen.

Jack Dorsey = Satoshi Nakamoto

Confirmed as signed among the first 4 transactions by Satoshi Nakamoto after sending the key to Hal Finney by email to decode it



"1 Dude, San Francisco, Jack Dorsey, 2 Mint Plaza, 3rd House in, By the Latte, Sandwich, and Vietnamese Place" @jack — Seán Murray (@financeguy74) November 25, 2024

"Što više to sve postaje mit, manja je vjerojatnost da će netko vidjeti očito. Moj odgovor je onaj najočitiji. Tip koji svaki dan nosi majicu s imenom Satoshi je zapravo Satoshi. To nije 4D šah ili teorija igara ili obmana unutar zavjere. Jednostavno je – to je što jest. Čista istina. Razni materijalni dokazi upućuju na to da je tomu tako", piše Seán Murray, osoba koja je prikupila većinu spomenutih dokaza i na svojem blogu ih izložila u zanimljivoj vremenskoj crti. Je li zagazio u teoriju toliko duboko da mu se svaki beznačajni detalj čini kao novi dokaz? Ili ima nešto u svemu tome? Možda zaista nikad nećemo doznati.